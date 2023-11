Jorge Martín (7º): "Los datos de Ducati me ayudarán"

Jorge Martín empezó el GP de Qatar con el mejor tiempo de la FP1, pero en la sesión de entrenamientos de una hora del viernes por la tarde el subcampeón del mundo tuvo un mal tropiezo: después de 25 minutos ocupaba la 22ª y última posición, a 3,387 segundos del líder, y sólo después de perseguir tiempos se colocó entre los 10 primeros. El director del equipo Pramac, Gino Borsoi, habló abiertamente de un ritmo desastroso. ¿Qué había ocurrido?

"Ha sido un día duro", dijo el español de 25 años. "Como habéis podido ver, he tenido bastantes dificultades al principio de la sesión de entrenamientos. Todavía no entiendo por qué ha sido así, pero creo que han sido los neumáticos. Corría el riesgo de caerme en cada curva. Intenté mantener la calma, pero no fue fácil. Pero luego comprendí que algo iba mal y con el neumático normal fui rápido. No ha sido fácil, pero estoy contento de estar en la Q2".

¿Tuvo problemas el aspirante al título con el neumático delantero o con el trasero? "Con los dos", respondió cuando se le preguntó. "No sé si fue porque ya los estaba usando en la FP1. Porque quería entender un poco cómo sería para la calificación del sábado. Pero los neumáticos sólo tenían dos vueltas, así que es extraño que no funcionaran por la tarde. Perdí tres segundos respecto a los primeros, así que definitivamente algo iba mal".

Sin embargo, el madrileño aseguró que su sensación general sobre el recién asfaltado Circuito Internacional de Losail era buena. "En términos de agarre, me sentí súper bien por la tarde, y volví a ser rápido en las dos últimas tandas. Pero es bastante complicado cuando vienes de tiempos de 1:56 y luego corres en 1:53 min. No tenía referencias, ni líneas... Era un reto mental entender en dos vueltas cómo podía llegar al límite. Todavía no estaba al límite como séptimo, pero estaba bastante cerca. Eso me da confianza. También creo que lo manejé de una manera realmente madura para no cometer un error en esa situación y conseguir una vuelta rápida."

"Iba tan lento que es difícil mantener la calma. Le dije a mi jefe de equipo Romagnoli que no volvería a salir a pista hasta que tuviéramos el neumático nuevo. Porque no tenía sentido, podría haberme estrellado y lesionado", dijo Martin. El resultado: "He perdido toda la sesión de entrenamientos. Desde luego, no tenemos mucha información para mañana".

El intercambio de datos entre los equipos Ducati conviene esta vez al "Martinator", después de que en Sepang no se mostrara necesariamente partidario de esta política cultivada en Borgo Panigale. "Tener la información de Ducati me ayudará mucho hoy", confirmó. "Creo que todos los pilotos han probado diferentes neumáticos. Así que intentaremos entender qué neumático podemos usar para el sprint".

Resultado MotoGP, clasificación, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.049 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.093

4º Binder, KTM, + 0.112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0.352

8º Bagnaia, Ducati, + 0.359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0.446

10º Marc Márquez, Honda, + 0.480

11º Miller, KTM, + 0.494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0.721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0.853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0.861

16º Zarco, Ducati, + 0.935

17º Mir, Honda, + 1.078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1.411

21º Quartararo, Yamaha, + 1.417

22º Nakagami, Honda, + 1.598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 0.229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.411

6º Marini, Ducati, + 0.426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

10º Brad Binder, KTM, + 0.501

11º Quartararo, Yamaha, + 0.568

12º Viñales, Aprilia, + 0.582

13º Miller, KTM, + 0.667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.703

15º Oliveira, Aprilia, + 1.213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17º Bastianini, Ducati, + 1.589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19º Mir, Honda, + 1.784

20º Marc Márquez, Honda, + 1.800

21º Lecuona, Honda, + 1.951

22º Nakagami, Honda, + 4.036