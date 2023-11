Jorge Martin (7e) : "Les données Ducati vont m'aider".

Jorge Martin a commencé le GP du Qatar avec le meilleur temps de la première séance d'essais, mais le deuxième du championnat du monde s'est retrouvé à la 22e place après 25 minutes de course, avec un retard de 3,387 secondes. Ce n'est qu'après une chasse au chrono qu'il est entré dans le top 10. Le manager de l'équipe Pramac, Gino Borsoi, a parlé sans détour d'un rythme désastreux. Que s'était-il passé ?

"C'était une journée difficile", a prévenu l'Espagnol de 25 ans. "Comme vous avez pu le voir, j'ai eu pas mal de difficultés au début de la séance de pratique. Je ne comprends toujours pas pourquoi cela s'est passé ainsi, mais je pense que c'était dû à de mauvais pneus. J'étais en danger de chute à chaque virage. J'ai essayé de rester calme, mais ce n'était pas facile. Mais j'ai compris que quelque chose n'allait pas et j'étais rapide avec les pneus normaux. Ce n'était pas facile, mais je suis heureux d'être en Q2".

Le prétendant au titre a-t-il eu des problèmes avec le pneu avant ou le pneu arrière ? "Avec les deux", a-t-il répondu à la question. "Je ne sais pas si c'est parce que je les avais déjà utilisés en FP1. Parce que je voulais comprendre un peu comment cela allait se passer pour les qualifications de samedi. Mais les pneus n'ont fait que deux tours, c'est donc étrange que cela n'ait pas fonctionné le soir. J'ai perdu trois secondes sur la tête, donc quelque chose n'allait certainement pas".

Mais le Madrilène a assuré que son sentiment sur le nouveau circuit international de Losail était bon. "Je me sentais super bien en termes d'adhérence le soir et j'étais à nouveau rapide dans les deux derniers runs. Mais c'est assez compliqué quand tu viens de 1'56 et que tu fais 1'53. Je n'avais pas de références, pas de lignes... C'était mentalement exigeant de comprendre en deux tours comment je pouvais arriver à la limite. Je n'étais pas encore à la limite en tant que septième, mais j'en étais assez proche. Cela m'a donné confiance en moi. Je pense aussi que je l'ai géré d'une manière vraiment mature, pour ne pas faire d'erreur dans cette situation et réussir un tour rapide".

"J'étais tellement lent, alors c'est difficile de rester calme. J'ai dit à Romagnoli, mon chef d'équipe, que je ne reprendrais pas la piste tant que nous n'aurions pas pris le nouveau pneu. Parce que ça ne servait à rien, j'aurais pu tomber et me blesser", s'est inquiété Martin. Résultat : "J'ai perdu toute la séance de pratique. Avec certitude, nous n'avons pas beaucoup d'informations pour demain".

L'échange de données entre les teams Ducati arrange cette fois le "Martinator", alors que dernièrement à Sepang, il ne s'était pas vraiment montré partisan de cette politique entretenue à Borgo Panigale. "Avoir les informations de Ducati va beaucoup m'aider aujourd'hui", a-t-il confirmé. "Je pense que tous les pilotes ont essayé des pneus différents. Nous allons donc essayer de comprendre quel pneu nous pouvons utiliser pour le sprint".

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036