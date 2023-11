Jorge Martin (7°): "I dati Ducati mi aiuteranno".

Il contendente al titolo della MotoGP Jorge Martin (Prima Pramac Racing) è stato a volte solo in fondo allo schieramento a Doha venerdì, ma alla fine si è assicurato il biglietto per la Q2 in settima posizione.

Jorge Martin ha iniziato il GP del Qatar con il miglior tempo delle FP1, ma nella sessione di prove di un'ora di venerdì sera il vicecampione del mondo è poi inciampato malamente: dopo 25 minuti era solo al 22° e ultimo posto, a 3,387 secondi dal leader, e solo dopo aver inseguito i tempi è entrato nella top 10. Il team manager Pramac Gino Borsoi ha parlato apertamente di un ritmo disastroso. Cosa è successo?

"È stata una giornata difficile", ha detto il 25enne spagnolo. "Come avete potuto vedere, ho avuto parecchie difficoltà all'inizio della sessione di prove. Non ho ancora capito perché sia andata così, ma credo che siano state le gomme difettose. Ho rischiato di cadere in ogni curva. Ho cercato di mantenere la calma, ma non è stato facile. Poi ho capito che c'era qualcosa che non andava e con la gomma normale ero veloce. Non è stato facile, ma sono contento di essere in Q2".

Il contendente al titolo ha avuto problemi con la gomma anteriore o posteriore? "Con entrambi", ha risposto alla domanda. "Non so se è stato perché li stavo già usando nelle FP1. Perché volevo capire un po' come sarebbero state le qualifiche di sabato. Ma le gomme avevano solo due giri, quindi è strano che non abbiano funzionato in serata. Ho perso tre secondi sui primi, quindi c'era sicuramente qualcosa che non andava".

Tuttavia, il madrileno ha assicurato che le sue sensazioni generali sul nuovo circuito internazionale di Losail, appena asfaltato, erano buone. "In termini di aderenza, mi sentivo molto bene la sera e sono stato di nuovo veloce negli ultimi due giri. Ma è piuttosto complicato quando si arriva da un tempo di 1:56 e poi si gira in 1:53 min. Non avevo riferimenti, non avevo linee... È stato mentalmente difficile capire in due giri come potevo arrivare al limite. Non ero ancora al limite come settimo, ma ero abbastanza vicino. Questo mi dà fiducia. Penso anche di aver gestito la situazione in modo molto maturo per non commettere errori in quella situazione e ottenere un giro veloce".

"Ero così lento che è difficile mantenere la calma. Ho detto al mio capo equipaggio Romagnoli che non sarei più sceso in pista finché non avessimo avuto la gomma nuova. Perché era inutile, avrei potuto cadere e farmi male", ha detto Martin. Il risultato: "Ho perso l'intera sessione di prove. Di certo non abbiamo molte informazioni per domani".

Lo scambio di dati tra i team Ducati fa comodo al "Martinatore" questa volta, dopo che a Sepang non si era mostrato necessariamente favorevole a questa politica coltivata a Borgo Panigale. "Avere le informazioni dalla Ducati mi aiuterà molto oggi", ha confermato. "Credo che tutti i piloti abbiano provato gomme diverse. Quindi cercheremo di capire quale gomma possiamo usare per la volata".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036