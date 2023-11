Jorge Martin (7º): "Os dados da Ducati vão ajudar-me"

Jorge Martin começou o GP do Qatar com o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres, mas na sessão de uma hora de sexta-feira à noite, o vice-campeão do mundo tropeçou gravemente: após 25 minutos, estava apenas no 22º e último lugar, a 3,387 segundos do líder, e só depois de perseguir os tempos é que entrou no top 10. O chefe de equipa da Pramac, Gino Borsoi, falou abertamente de um ritmo desastroso. O que é que aconteceu?

"Foi um dia difícil", disse o espanhol de 25 anos. "Como se pode ver, tive muitas dificuldades no início da sessão de treinos. Ainda não percebo porque é que foi assim, mas acho que foram os pneus que estavam maus. Estava em risco de despiste em todas as curvas. Tentei manter-me calmo, mas não foi fácil. Mas depois percebi que algo estava errado e com o pneu normal fui rápido. Não foi fácil, mas estou contente por estar na Q2".

O candidato ao título teve problemas com o pneu dianteiro ou traseiro? "Com os dois", respondeu quando lhe perguntaram. "Não sei se foi porque já os estava a usar no FP1. Porque queria perceber um pouco como seria a qualificação no sábado. Mas os pneus só tinham duas voltas, por isso é estranho que não tenham funcionado à noite. Perdi três segundos em relação aos primeiros classificados, por isso algo estava definitivamente errado".

No entanto, o madrileno garantiu que o seu sentimento geral sobre o novo asfalto do Circuito Internacional de Losail foi bom. "Em termos de aderência, senti-me muito bem ao fim da tarde e voltei a ser rápido nas duas últimas corridas. Mas é bastante complicado quando se vem de um tempo de 1:56 e depois se faz 1:53 min. Não tinha referências, nem linhas... Foi um desafio mental perceber em duas voltas como podia chegar ao limite. Ainda não estava no limite como sétimo, mas estava muito perto. Isso dá-me confiança. Também acho que lidei com a situação de uma forma muito madura para não cometer um erro naquela situação e conseguir uma volta rápida."

"Estava tão lento que é difícil manter a calma. Disse ao meu chefe de equipa Romagnoli que não voltaria à pista enquanto não tivéssemos o pneu novo. Porque era inútil, podia ter-me despistado e ter-me magoado", disse Martin. O resultado: "Perdi toda a sessão de treinos. Certamente não temos muita informação para amanhã."

A troca de dados entre as equipas Ducati convém ao "Martinator" desta vez, depois de ele não se ter mostrado necessariamente a favor desta política cultivada em Borgo Panigale em Sepang. "Ter as informações da Ducati vai me ajudar muito hoje", ele confirmou. "Acredito que todos os pilotos experimentaram pneus diferentes. Por isso, vamos tentar perceber qual o pneu que podemos usar para o sprint."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036