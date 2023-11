Brad Binder (KTM/4°): "Non so a che punto siamo".

È stata una giornata di emozioni contrastanti per il Red Bull KTM MotoGP Team in Qatar. Mentre Jack Miller ha gettato via la sua RC16 due volte, Brad Binder ha ottenuto un solido risultato venerdì con il quarto posto.

Dopo la prima giornata di MotoGP in Qatar, Brad Binder, quarto classificato, è rimasto sorpreso dalle condizioni e dai pochi spunti che è riuscito a raccogliere. Il sudafricano del team Red Bull KTM ha conquistato la quarta posizione con un tempo di 1:52.955 minuti sui 5,380 chilometri del Circuito di Losail, a un decimo di secondo da Raúl Fernández (Aprilia), che ha concluso il venerdì in testa.

"Una prima giornata solida. Nella prima sessione di prove la pista era in condizioni peggiori di quanto mi aspettassi", ha sottolineato "Brad Attack" in un'intervista rilasciata venerdì sera. "Molto sporca, soprattutto con la pioggia di ieri sera. Quindi non è stato facile prendere velocità e mettere pressione".

"La pista è migliorata a ogni uscita, il che ha reso difficile trovare il limite", ha detto il 28enne. "Sono contento di essere entrato in Q2, che è la cosa più importante al venerdì. Nel complesso, non posso lamentarmi".

Nella prima sessione di prove del Qatar, i tempi sul giro di tutti i piloti sono stati di 3,5 secondi inferiori ai tempi migliori. La pista non era in buone condizioni. "Ogni volta che veniamo su questo tipo di pista, partiamo da zero, perché le differenze rispetto all'anno scorso sono immense. Con le condizioni di oggi pomeriggio, è una perdita di tempo", ha riassunto il pilota ufficiale KTM. "Sembrava di guidare sotto la pioggia, compreso l'angolo di piega. Tutto ciò che si fa lì non fornisce dati o spunti utili, perché si è indietro di tre o quattro secondi".

"In serata siamo riusciti a capire per la prima volta su cosa dovevamo lavorare. Tuttavia, dato che avevamo a disposizione tre set di pneumatici, non è stato facile per noi perché eravamo su gomme diverse per ogni manche", ha detto Binder. "È difficile da capire, abbiamo provato molto e non so esattamente dove siamo. Forse siamo un passo indietro, ma credo che questo valga per molti".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036

Moto2, tempi combinati dopo le FP2, Doha (17.11.):

1° Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min.

2° Canet, Kalex, + 0,104 sec.

3° Lowes, Kalex, + 0,254

4° Chantra, Kalex, + 0,308

5° Dixon, Kalex, + 0,375

6° Gonzalez, Kalex, + 0,614

7° Ogura, Kalex, + 0,773

8° Acosta, Kalex, + 0,795

9° Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10° Arbolino, Kalex, + 1,053

11° Roberts, Kalex, + 1,172

12° Ramirez, Kalex, + 1,249

13° Vietti, Kalex, + 1.415

14° Foggia, Kalex, + 1.422

15° Escrig, Forward, + 1.447



Altro:

25° Tulovic, Kalex, + 2.240