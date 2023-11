Brad Binder (KTM/4º): "Não sei qual é a nossa posição"

Foi um dia de emoções mistas para a equipa de MotoGP da Red Bull KTM no Qatar. Enquanto Jack Miller deitou fora a sua RC16 duas vezes, Brad Binder alcançou um resultado sólido na sexta-feira com o quarto lugar.

Após o primeiro dia de MotoGP no Qatar, Brad Binder, quarto classificado, ficou surpreendido com as condições e com as poucas informações que conseguiu recolher. O sul-africano da equipa Red Bull KTM rodou para a quarta posição com um tempo de 1:52.955 minutos nos 5,380 quilómetros do Circuito de Losail, a um décimo de segundo de Raúl Fernández (Aprilia), que terminou a sexta-feira na liderança.

"Um primeiro dia sólido. A pista estava em muito piores condições na primeira sessão de treinos do que eu esperava", sublinhou "Brad Attack" numa entrevista na noite de sexta-feira. "Muito suja, especialmente com a chuva de ontem à noite. Por isso, não foi fácil ganhar velocidade e colocar pressão."

"A pista melhorou a cada corrida, o que tornou difícil encontrar o limite", disse o piloto de 28 anos. "Estou contente por ter conseguido entrar na Q2, o que é o mais importante numa sexta-feira. No geral, não me posso queixar".

Na primeira sessão de treinos do Qatar, os tempos de volta de todos os pilotos ficaram 3,5 segundos atrás dos melhores tempos. A pista não estava em boas condições. "Sempre que chegamos a este tipo de pista, começamos do zero, porque as diferenças em relação ao ano passado são imensas. Com as condições desta tarde, é uma perda de tempo", resumiu o piloto de fábrica da KTM. "Parecia que estávamos a andar à chuva, incluindo o ângulo de inclinação. Tudo o que se faz ali não fornece quaisquer dados ou informações úteis, porque estamos três ou quatro segundos atrás."

"À noite, conseguimos reconhecer pela primeira vez o que precisávamos de trabalhar. No entanto, como tínhamos três jogos de pneus disponíveis, não foi fácil para nós porque estávamos a usar pneus diferentes em cada corrida", disse Binder. "É difícil de compreender, tentámos muito e não sei exatamente onde estamos. Talvez estejamos um passo atrás, mas acho que isso é verdade para muita gente."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, +0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036

Moto2, tempos combinados após FP2, Doha (17.11.):

1º Aldeguer, Boscoscuro, 1:58.059 min

2º Canet, Kalex, + 0,104 seg.

3º Lowes, Kalex, + 0,254

4º Chantra, Kalex, + 0,308

5º Dixon, Kalex, + 0,375

6º Gonzalez, Kalex, + 0,614

7º Ogura, Kalex, + 0,773

8º Acosta, Kalex, + 0,795

9º Lopez, Boscoscuro, + 0,868

10º Arbolino, Kalex, + 1,053

11º Roberts, Kalex, + 1,172

12º Ramirez, Kalex, + 1.249

13º Vietti, Kalex, + 1.415

14º Foggia, Kalex, + 1.422

15º Escrig, Forward, + 1.447



Mais:

25º Tulovic, Kalex, + 2.240