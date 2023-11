Pecco Bagnaia (8º): No es fácil después de Barcelona

"Estoy muy contento", subrayó Pecco Bagnaia el viernes por la tarde en Doha. "Con el tiempo cancelado, habría terminado el viernes entre los tres primeros", calculó. De hecho, tuvo que temer por entrar directamente en la Q2 en una turbulenta fase final de entrenamientos, pero al final el piloto oficial de Ducati se mantuvo en la octava plaza del top 10.

"Mis sensaciones son magníficas", confirmó el italiano de 26 años. "Por primera vez, no estamos cambiando nada en la moto, lo que también es genial. Mis sensaciones con los neumáticos también fueron buenas en la FP1", enumeró, pero luego mencionó una salvedad: "Por la tarde tuvimos que probar diferentes neumáticos delanteros y las sensaciones no fueron fantásticas. El agarre todavía tiene que mejorar significativamente. Por el momento, el único neumático que se puede utilizar en carrera es el delantero duro. Pero el neumático duro es realmente muy duro y quizás no sea la elección correcta para las temperaturas más frescas. Esperaremos al sábado por la tarde para saber si el agarre ha mejorado y entonces tomaremos una decisión para el sprint".

En los últimos fines de semana de GP, el defensor del título también ha recuperado su antigua fuerza los viernes. Atribuye las dificultades provisionales a un punto de bloqueo: el horrible accidente del GP de Catalunya.

"Después de Barcelona, empezamos a reconstruir mis sensaciones. No fue fácil", admite Pecco en retrospectiva. "Pasó mucho tiempo hasta que volví a sentirme bien y rápido sobre la moto. Teniendo en cuenta la situación en la que estábamos, conseguimos muy buenos resultados. Tailandia ya fue buena, dimos un pequeño paso allí, luego en Malasia fue un gran paso para mis sensaciones. El jueves trabajamos perfectamente aquí en Qatar para entender con qué puesta a punto debíamos empezar y la moto ha funcionado hoy como esperaba."

El buen rendimiento de Aprilia también estaba en línea con las expectativas del seis veces ganador esta temporada. "Le dije a mi equipo el jueves que los pilotos de Aprilia serían sin duda los más rápidos el viernes. Porque el nivel de agarre es bastante bajo y tienen ventaja en ese caso. Son muy buenos en términos de agarre en los bordes y en la primera fase de tracción, pero destruyen el neumático más que nosotros."

Bagnaia ha dicho del piloto más rápido del día, Raúl Fernández: "En la FP1 he seguido un poco a Raúl, que pilota muy bien y muy suave. Es una buena oportunidad para que consiga un buen resultado. De momento es el más rápido, creo que él y yo tenemos un ritmo parecido. Pero el sábado será bastante complicado entender las condiciones y los neumáticos".

El hecho de que Marc Márquez se quedara atrapado en el rebufo de Pecco mientras perseguía tiempos no molestó al líder del mundial. "No, como ha sido el caso toda la temporada, prefiero estar delante y apretar al máximo", dijo Bagnaia, manteniendo la calma. "Si aprieto al 100% y tengo estas buenas sensaciones sobre la moto, aún puedo ser más rápido".

Resultado MotoGP, clasificación, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.049 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.093

4º Binder, KTM, + 0.112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0.352

8º Bagnaia, Ducati, + 0.359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0.446

10º Marc Márquez, Honda, + 0.480

11º Miller, KTM, + 0.494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0.721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0.853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0.861

16º Zarco, Ducati, + 0.935

17º Mir, Honda, + 1.078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1.411

21º Quartararo, Yamaha, + 1.417

22º Nakagami, Honda, + 1.598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 0.229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.411

6º Marini, Ducati, + 0.426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

10º Brad Binder, KTM, + 0.501

11º Quartararo, Yamaha, + 0.568

12º Viñales, Aprilia, + 0.582

13º Miller, KTM, + 0.667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.703

15º Oliveira, Aprilia, + 1.213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17º Bastianini, Ducati, + 1.589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19º Mir, Honda, + 1.784

20º Marc Márquez, Honda, + 1.800

21º Lecuona, Honda, + 1.951

22º Nakagami, Honda, + 4.036