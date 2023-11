Pecco Bagnaia (8e) : Pas facile après Barcelone

"Je suis très heureux", soulignait Pecco Bagnaia vendredi soir à Doha. "Avec le temps au tour supprimé, j'aurais terminé la journée dans le top 3", a-t-il calculé. En effet, il a dû craindre de passer directement en Q2 lors d'une fin de séance pratique mouvementée, mais le pilote d'usine Ducati s'est finalement maintenu dans le top 10 en terminant huitième.

"Mes sensations sont excellentes", a affirmé l'Italien de 26 ans. "Pour la première fois, nous ne changeons rien à la moto, ce qui est aussi génial. Mon sentiment sur les pneus était également bon en FP1", a-t-il énuméré, avant d'émettre une réserve : "Le soir, nous avons dû essayer différents pneus avant et le sentiment n'était pas fantastique. Le grip doit encore être nettement amélioré. Pour l'instant, le seul pneu que l'on peut utiliser pour la course est le pneu avant dur. Mais le hard est vraiment très dur et ce n'est peut-être pas le bon choix pour les températures plus fraîches. Nous allons attendre samedi après-midi pour comprendre si le grip s'est amélioré et prendre une décision pour le sprint".

Lors des récents week-ends de GP, le champion en titre a également retrouvé sa force d'antan le vendredi. Il attribue ses difficultés intermédiaires à un point dur, l'accident d'horreur du GP de Catalunya.

"Après Barcelone, nous avons commencé à reconstruire mes sensations. Cela n'a pas été facile", a reconnu Pecco avec le recul. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour me sentir à nouveau bien et rapide sur ma moto. Compte tenu de la situation dans laquelle nous étions, nous avons obtenu de très bons résultats. La Thaïlande était déjà bien, nous avons fait un petit pas, puis en Malaisie, c'était un grand pas pour mes sensations. Jeudi, nous avons parfaitement travaillé ici au Qatar pour comprendre avec quel set-up nous devions commencer, et la moto a fonctionné aujourd'hui comme je l'attendais".

La forte performance d'Aprilia a également répondu aux attentes du sextuple vainqueur de la saison. "Jeudi, j'ai dit à mon équipe que les pilotes Aprilia seraient certainement les plus rapides vendredi. Car le niveau d'adhérence est assez bas et ils ont un avantage dans ce cas. Ils sont très bons en termes de 'edge grip' et dans la première phase de traction, mais ils détruisent plus le pneu que nous".

A propos du meilleur temps du jour, Raúl Fernández, Bagnaia a déclaré : "En FP1, j'ai un peu suivi Raúl, il roule très bien et de manière très lisse. C'est une bonne occasion pour lui de faire un bon résultat. Pour l'instant, il est le plus rapide - je pense que lui et moi sommes aussi rapides en termes de rythme. Mais ce sera assez délicat pour samedi de comprendre les conditions et les pneus".

Le fait que Marc Márquez se soit glissé dans le sillage de Pecco lors de la chasse au chrono n'a pas gêné le leader du championnat du monde. "Non, comme depuis le début de la saison, je préfère être devant et pousser comme je peux", a déclaré Bagnaia. "Si je pousse à 100 % et que j'ai ce bon feeling sur la moto, je peux quand même être plus rapide".

Résultat du MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22e Nakagami, Honda, + 4,036