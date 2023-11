Pecco Bagnaia (8°): Non è facile dopo Barcellona

"Sono molto contento", ha sottolineato Pecco Bagnaia venerdì sera a Doha. "Con il tempo sul giro cancellato, avrei concluso il venerdì tra i primi tre", ha calcolato. In effetti, ha dovuto temere per un ingresso diretto in Q2 in una turbolenta fase di prove finali, ma alla fine il pilota ufficiale Ducati ha mantenuto l'ottavo posto nella top 10.

"Le mie sensazioni sono ottime", ha confermato il 26enne italiano. "Per la prima volta non stiamo cambiando nulla sulla moto, il che è ottimo. Il mio feeling con le gomme era buono anche nelle FP1", ha elencato, ma poi ha menzionato un'avvertenza: "In serata abbiamo dovuto provare diverse gomme anteriori e il feeling non era fantastico. L'aderenza deve ancora migliorare in modo significativo. Al momento, l'unico pneumatico che si può usare per la gara è quello anteriore duro. Ma la gomma dura è davvero molto dura e forse non è la scelta giusta per le temperature più basse. Aspetteremo sabato pomeriggio per capire se l'aderenza è migliorata e poi prenderemo una decisione per la volata".

Negli ultimi weekend di GP, il campione in carica è tornato alla sua vecchia forza anche il venerdì. Egli attribuisce le difficoltà intermedie a un punto dolente: l'incidente horror del GP di Catalunya.

"Dopo Barcellona abbiamo iniziato a ricostruire il mio feeling. Non è stato facile", ha ammesso Pecco a posteriori. "Ci è voluto molto tempo prima che mi sentissi di nuovo bene e veloce sulla mia moto. Considerando la situazione in cui ci trovavamo, abbiamo ottenuto ottimi risultati. La Thailandia era già buona, abbiamo fatto un piccolo passo avanti, poi in Malesia è stato un grande passo avanti per il mio feeling. Giovedì abbiamo lavorato perfettamente qui in Qatar per capire con quale assetto dovevamo iniziare e la moto ha funzionato come mi aspettavo oggi".

La forte prestazione dell'Aprilia è stata anche in linea con le aspettative del sei volte vincitore di questa stagione. "Giovedì avevo detto alla mia squadra che i piloti Aprilia sarebbero stati sicuramente i più veloci venerdì. Perché il livello di aderenza è piuttosto basso e in questo caso sono avvantaggiati. Sono molto bravi in termini di aderenza ai bordi e nella prima fase di trazione, ma distruggono il pneumatico più di noi".

Bagnaia ha parlato del pilota più veloce della giornata, Raúl Fernández: "Nelle FP1 ho seguito un po' Raúl, che guida molto bene e in modo molto fluido. Questa è una buona opportunità per lui di ottenere un buon risultato. Al momento è il più veloce e credo che io e lui siamo simili in termini di ritmo. Ma sabato sarà piuttosto difficile capire le condizioni e le gomme".

Il fatto che Marc Márquez sia rimasto bloccato nella scia di Pecco mentre inseguiva i tempi non ha disturbato il leader del campionato mondiale. "No, come è stato per tutta la stagione, preferisco stare davanti e spingere il più possibile", ha detto Bagnaia, mantenendo la calma. "Se spingo al 100% e ho questo buon feeling sulla moto, posso ancora essere più veloce".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036