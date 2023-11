Pecco Bagnaia (8º): Nada fácil depois de Barcelona

O líder do campeonato do mundo Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) ficou atrás do seu rival Jorge Martin na classificação de sexta-feira, mas isso deveu-se apenas à fase amarela no final da segunda sessão de treinos de MotoGP.

"Estou muito contente", sublinhou Pecco Bagnaia na sexta-feira à noite em Doha. "Com o tempo de volta cancelado, eu teria terminado a sexta-feira entre os três primeiros", calculou. Na verdade, ele teve que temer por uma entrada direta na Q2 em uma turbulenta fase final de treinos, mas no final o piloto da fábrica da Ducati manteve o oitavo lugar entre os 10 primeiros.

"A minha sensação é óptima," confirmou o italiano de 26 anos. "Pela primeira vez, não estamos a mudar nada na moto, o que também é ótimo. As minhas sensações com os pneus também foram boas no FP1", referiu, mas depois mencionou uma ressalva: "À noite tivemos de experimentar diferentes pneus dianteiros e as sensações não foram fantásticas. A aderência ainda precisa de melhorar significativamente. De momento, o único pneu que se pode utilizar para a corrida é o pneu duro da frente. Mas o pneu duro é realmente muito duro e talvez não seja a escolha certa para as temperaturas mais frias. Vamos esperar pela tarde de sábado para perceber se a aderência melhorou e depois tomaremos uma decisão para o sprint."

Nos últimos fins-de-semana de GP, o atual campeão também regressou à sua antiga força às sextas-feiras. Ele atribui as dificuldades intermediárias a um ponto de atrito - o acidente horrível no GP da Catalunha.

"Depois de Barcelona, começámos a reconstruir as minhas sensações. Não foi fácil", admitiu Pecco em retrospetiva. "Demorou muito tempo até eu me sentir bem e rápido na minha moto novamente. Tendo em conta a situação em que nos encontrávamos, conseguimos resultados muito bons. A Tailândia já era boa, demos um pequeno passo lá, depois na Malásia foi um grande passo para a minha sensação. Na quinta-feira trabalhámos na perfeição aqui no Qatar para perceber qual a afinação com que devíamos começar e a moto funcionou como eu esperava que funcionasse hoje."

O forte desempenho da Aprilia também esteve em linha com as expectativas do seis vezes vencedor desta época. "Disse à minha equipa na quinta-feira que os pilotos da Aprilia seriam definitivamente os mais rápidos na sexta-feira. Porque o nível de aderência é bastante baixo e eles têm uma vantagem nesse caso. Eles são muito bons em termos de aderência e na primeira fase de tração, mas destroem o pneu mais do que nós."

Bagnaia falou sobre o piloto mais rápido do dia, Raúl Fernández: "No FP1 segui um pouco o Raúl, ele anda muito bem e com muita suavidade. Esta é uma boa oportunidade para ele conseguir um bom resultado. De momento, ele é o mais rápido - penso que ele e eu somos semelhantes em termos de ritmo. Mas vai ser bastante complicado para sábado perceber as condições e os pneus."

O facto de Marc Márquez ter ficado preso no slipstream de Pecco enquanto perseguia os tempos não incomodou o líder do campeonato do mundo. "Não, como tem sido o caso durante toda a época, prefiro estar na frente e esforçar-me o mais possível," disse Bagnaia, mantendo-se calmo. "Se eu forçar 100 por cento e tiver uma boa sensação na moto, ainda posso ser mais rápido."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036