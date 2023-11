Marc Márquez (10º / Honda): "Me siento relajado"

Marc Márquez se salvó a rebufo de Francesco "Pecco" Bagnaia el viernes en los entrenamientos de MotoGP en Doha, directamente en la Q2. Después, el español parecía aliviado y analizaba las condiciones del circuito del desierto, que han cambiado considerablemente.

"Me siento relajado", explicó el ocho veces Campeón del Mundo. "La Q1 es la peor sesión de entrenamientos del fin de semana, que ahora es importante. Es cierto que el asfalto tiene más agarre, pero estaba súper resbaladizo al principio, quizá por la tormenta del jueves. "+.

"La pista se vuelve más rápida en cada sesión, el agarre mejora. La trazada es muy estrecha, eso es cierto. Pero la clave será entender el agarre de la pista. La electrónica puede intervenir entonces, puedes poner más freno motor y más par cuando el agarre mejore. También hay que tener en cuenta los neumáticos, tenemos muchas opciones. Será difícil elegir la opción correcta".

"No utilicé neumáticos nuevos por la mañana", reveló #MM93. "No era necesario porque ya me he caído 27 veces este año. Todavía quedan dos carreras... No he forzado, he rodado cuatro segundos más lento y me he limitado a dar vueltas. He ido a velocidad de crucero, curva tras curva. Luego marqué mi mejor tiempo en la meta con neumáticos muy gastados, ¡ahí es donde está la acción!".

Sobre la pista de Doha en general, Márquez dijo: "¡Tienes que hacer algo! La suciedad es un poco peligrosa, especialmente para MotoGP. Deberían limpiar la recta de salida en particular, eso estaría bien. Si uno de los pilotos de cabeza tiene problemas con los neumáticos en la salida, la moto se cala y la diferencia de velocidad es enorme. Esa es una de las cosas importantes. Pero si pueden hacerlo, entonces deberían intentar limpiar la pista".

Sobre las opciones adicionales con un neumático trasero extra, Márquez explicó: "Creo que es bueno. El año pasado era muy consistente, pero ahora con el nuevo asfalto la parte izquierda baja bastante. Pero hay que estar atento. La caída ha sido muy fuerte por la mañana, pero menos por la tarde. Pero siempre es bueno tener una opción extra, por si acaso".

Resultado MotoGP, clasificación, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.049 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.093

4º Binder, KTM, + 0.112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0.352

8º Bagnaia, Ducati, + 0.359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0.446

10º Marc Márquez, Honda, + 0.480

11º Miller, KTM, + 0.494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0.721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0.853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0.861

16º Zarco, Ducati, + 0.935

17º Mir, Honda, + 1.078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1.411

21º Quartararo, Yamaha, + 1.417

22º Nakagami, Honda, + 1.598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 0.229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.411

6º Marini, Ducati, + 0.426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

10º Brad Binder, KTM, + 0.501

11º Quartararo, Yamaha, + 0.568

12º Viñales, Aprilia, + 0.582

13º Miller, KTM, + 0.667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.703

15º Oliveira, Aprilia, + 1.213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17º Bastianini, Ducati, + 1.589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19º Mir, Honda, + 1.784

20º Marc Márquez, Honda, + 1.800

21º Lecuona, Honda, + 1.951

22º Nakagami, Honda, + 4.036