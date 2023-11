Marc Márquez (10e / Honda) : "Je me sens détendu"

Marc Márquez s'est sauvé dans le sillage de Francesco "Pecco" Bagnaia vendredi lors de la séance d'entraînement MotoGP de Doha en accédant directement à la Q2. L'Espagnol a ensuite semblé soulagé et a surtout analysé les conditions du circuit désertique, qui ont beaucoup changé.

"Je me sens détendu", a expliqué l'octuple champion du monde. "La Q1 est la pire séance d'entraînement d'un week-end, c'est important maintenant. C'est vrai que l'asphalte a plus d'adhérence, mais c'était super glissant au début, peut-être à cause de l'orage de jeudi. "+

"Au fur et à mesure des séances, la piste devient plus rapide, le grip s'améliore alors. La ligne est très étroite, c'est vrai. Mais la clé sera de comprendre le grip de la piste. L'électronique peut alors intervenir, on peut régler plus de frein moteur et plus de couple lorsque l'adhérence s'améliore. Ensuite, il y a la question des pneus - nous avons beaucoup d'options. Il sera difficile de choisir la bonne option".

"Je n'ai pas utilisé de pneus neufs ce matin", a révélé #MM93, "ce n'était pas nécessaire car j'ai chuté 27 fois cette année. Il y a encore deux courses à venir... Je n'ai pas mis de pression, j'étais quatre secondes plus lent et je n'ai fait que des tours. J'ai cruisé et j'ai pris virage par virage. J'ai ensuite réalisé mon meilleur temps en fin de course sur des pneus très usés - c'est là que vous avez l'action !".

Concernant la piste de Doha en général, Márquez a déclaré : "Vous devez faire quelque chose ! La saleté est un peu dangereuse, surtout pour le MotoGP. Ils devraient nettoyer la ligne droite de départ en particulier, ce serait bien. Si l'un des meilleurs pilotes a des problèmes de patinage des pneus au départ, la moto s'arrête tout simplement - la différence de vitesse est énorme. C'est une des choses importantes. Mais s'ils y parviennent, ils devraient essayer de nettoyer la piste".

Concernant les options de pneus supplémentaires avec un pneu arrière supplémentaire, Márquez a expliqué : "Je pense que c'est bien. L'année dernière, c'était très constant, maintenant avec le nouvel asphalte, le flanc gauche tombe quand même assez fortement. Mais il faut le surveiller. Le matin, le drop était très fort - puis moins l'après-midi. Mais c'est toujours bien d'avoir une option supplémentaire - au cas où".

Résultat du MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22e Nakagami, Honda, + 4,036