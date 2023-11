Marc Márquez (10° / Honda): "Mi sento rilassato"

La superstar della Repsol Marc Márquez è entrato direttamente in Q2 nel venerdì della MotoGP a Doha - il campione del mondo Pecco Bagnaia, tra tutti, è stato la forza trainante dello spagnolo.

Marc Márquez si è salvato in scia a Francesco "Pecco" Bagnaia il venerdì di allenamento della MotoGP a Doha direttamente in Q2. In seguito, lo spagnolo è apparso sollevato e ha analizzato le condizioni del circuito desertico, che sono cambiate notevolmente.

"Mi sento rilassato", ha spiegato l'otto volte campione del mondo. "La Q1 è la peggiore sessione di prove del fine settimana, il che è importante ora. È vero, l'asfalto ha più grip, ma all'inizio era super scivoloso, forse a causa del temporale di giovedì. "+

"La pista diventa più veloce a ogni sessione, l'aderenza migliora. La linea è molto stretta, è vero. Ma la chiave sarà capire il grip della pista. L'elettronica può poi intervenire, si può impostare più freno motore e più coppia quando l'aderenza migliora. Poi c'è anche la questione dei pneumatici: abbiamo molte opzioni. Sarà difficile scegliere l'opzione giusta".

"Non ho usato gomme nuove al mattino", ha rivelato #MM93. "Non era necessario perché sono già caduto 27 volte quest'anno. Ci sono ancora due gare da disputare... Non ho spinto, ero quattro secondi più lento e ho fatto solo dei giri. Ho girato in modo tranquillo e ho affrontato una curva dopo l'altra. Poi ho fatto il mio miglior tempo sul finale con gomme molto usurate: è lì che si fa l'azione!".

Sulla pista di Doha in generale, Márquez ha detto: "Bisogna fare qualcosa! Lo sporco è un po' pericoloso, soprattutto per la MotoGP. Dovrebbero pulire soprattutto il rettilineo di partenza, sarebbe una buona cosa. Se uno dei migliori ha problemi con le gomme che girano in partenza, la moto si blocca e la differenza di velocità è enorme. Questo è uno degli aspetti importanti. Ma se possono farlo, allora dovrebbero cercare di pulire la pista".

Per quanto riguarda le opzioni di pneumatici supplementari con una gomma posteriore aggiuntiva, Márquez ha spiegato: "Penso che sia buona. L'anno scorso era molto consistente, ma ora con il nuovo asfalto il lato sinistro cala un po'. Ma bisogna tenerlo d'occhio. Il calo era molto forte al mattino e meno nel pomeriggio. Ma è sempre bene avere un'opzione in più, non si sa mai".

