Marc Márquez (10º / Honda): "Sinto-me relaxado"

A superestrela da Repsol, Marc Márquez, passou diretamente para a Q2 na sexta-feira de MotoGP em Doha - o campeão do mundo Pecco Bagnaia, entre todos, foi a força motriz do espanhol.

Marc Márquez salvou-se no slipstream de Francesco "Pecco" Bagnaia na sexta-feira nos treinos de MotoGP em Doha diretamente para a Q2. Depois disso, o espanhol pareceu aliviado e analisou as condições do circuito do deserto, que mudaram consideravelmente.

"Sinto-me relaxado", explicou o oito vezes Campeão do Mundo. "A Q1 é a pior sessão de treinos do fim de semana, o que é importante agora. É verdade que o asfalto tem mais aderência, mas estava super escorregadio no início, talvez por causa da tempestade de quinta-feira. "+

"A pista fica mais rápida a cada sessão, a aderência melhora. A linha é muito estreita, é verdade. Mas a chave será compreender a aderência na pista. A eletrónica pode então intervir, podemos definir mais travagem do motor e mais binário quando a aderência melhora. Depois, há também a questão dos pneus - temos muitas opções. Vai ser difícil escolher a opção correcta".

"Não usei pneus novos de manhã", revelou o #MM93. "Não era necessário porque já caí 27 vezes este ano. Ainda faltam duas corridas... Não forcei, estava quatro segundos mais lento e limitei-me a fazer voltas. Fiz uma volta e fiz curva após curva. Depois fiz o meu melhor tempo no final com pneus muito gastos - é aí que a ação começa!"

Sobre a pista de Doha em geral, Márquez disse: "É preciso fazer alguma coisa! A terra é um pouco perigosa, especialmente para o MotoGP. Deviam limpar a reta da partida em particular, isso seria bom. Se um dos pilotos de topo tem problemas com os pneus no arranque, então a moto pára - a diferença de velocidade é enorme. Essa é uma das coisas importantes. Mas se o conseguirem fazer, então devem tentar limpar a pista."

Sobre as opções adicionais de pneus com um pneu traseiro extra, Márquez explicou: "Acho que é bom. No ano passado foi muito consistente, mas agora com o novo asfalto o lado esquerdo desce um pouco. Mas temos de estar atentos a isso. A queda foi muito forte de manhã e menos à tarde. Mas é sempre bom ter uma opção extra - só por precaução."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036