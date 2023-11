Pol Espargaró : Toujours au GAZ lors du test de Valence

Après avoir passé un an dans l'équipe GASGAS Factory Tech3, l'Espagnol Pol Espargaró, âgé de 32 ans, devra se glisser dans le rôle de pilote d'essai et de réserve chez Pierer Mobility AG après la saison de course 2023. On ne sait pas encore s'il deviendra alors pilote Red Bull KTM comme Dani Pedrosa. Pit Beirer, directeur de Pierer-Mobility-Motorsport : "Lors du test de Valence le 28 novembre, Pol sera en tout cas encore membre du projet GASGAS-Tech3. À partir de janvier, la situation sera différente chez nous".

L'équipe GASGAS, dont feront partie Augusto Fernández et Pedro Acosta en 2024, testera-t-elle pour la première fois à Valence un châssis en carbone que Binder et Miller utilisent avec succès depuis le GP du Japon ?

"Il se peut que nous essayions cela là-bas aussi", a déclaré le directeur de course de KTM Pit Beirer à SPEEDWEEK.com. "Mais nous n'avons pas l'intention d'y faire des comparaisons de châssis en une seule journée. Car nous avons beaucoup d'autres choses au programme que nous devons tester".

Et le champion du monde Moto2 Pedro Acosta (19 ans) doit d'abord se sentir à l'aise avec la MotoGP-KTM avant d'évaluer de nouvelles pièces.

Le châssis en carbone sera donc plutôt l'affaire d'Augusto Fernández ou de Pol Espargaró.

Pol Espargaró sera le premier candide de la saison prochaine si un pilote de Red Bull KTM ou de GASGAS-Tech3 est éliminé pour cause de crash.

Par ailleurs, le groupe Pierer obtient au total six wildcards. Deux pourraient être attribuées à Dani Pedrosa (il a participé à Jerez et Misano en 2023 et a brillé en se classant 7e et 4e), quatre pourraient revenir à Pol Espargaró.

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22e Nakagami, Honda, + 4,036