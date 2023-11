Pol Espargaró: ancora con GASGAS al test di Valencia

Dopo il GP di Valencia, Pol Espargaró assumerà (un po' a malincuore) il ruolo di pilota collaudatore e di riserva per il Gruppo Pierer nel 2024. Per il momento, continuerà a correre con la livrea GASGAS.

Dopo un anno nel team GASGAS Factory Tech3 di Pierer Mobility AG, il 32enne spagnolo Pol Espargaró dovrà passare al ruolo di pilota collaudatore e sostituto dopo la stagione agonistica 2023. Non è ancora chiaro se apparirà come pilota Red Bull KTM, come Dani Pedrosa. Pit Beirer, direttore di Pierer Mobility Motorsport: "Al test di Valencia del 28 novembre, Pol sarà sicuramente ancora un membro del progetto GASGAS-Tech3. Da gennaio in poi, la situazione sarà nuova per noi".

Il team GASGAS, che nel 2024 comprenderà Augusto Fernández e Pedro Acosta, testerà per la prima volta a Valencia un telaio in carbonio, che Binder e Miller utilizzano con successo dal GP del Giappone?

"È possibile che lo proveremo anche lì", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il direttore di gara di KTM Pit Beirer. "Ma non abbiamo intenzione di fare alcun confronto tra i telai in questo singolo giorno. Perché abbiamo molte altre cose in programma che dobbiamo testare".

Il campione del mondo della Moto2 Pedro Acosta (19) deve prima prendere confidenza con la KTM della MotoGP prima di poter valutare le nuove parti.

Il telaio in carbonio sarà quindi più un problema per Augusto Fernández o Pol Espargaró.

Nella prossima stagione, Pol Espargaró sarà il primo a essere convocato se un pilota della Red Bull KTM o della GASGAS-Tech3 dovesse rinunciare a causa di un intasamento.

Il Gruppo Pierer riceverà anche un totale di sei wildcard. Due potrebbero essere assegnate a Dani Pedrosa (ha corso a Jerez e Misano nel 2023 e ha brillato con un 7° e un 4° posto), quattro potrebbero andare a Pol Espargaró.

