Pol Espargaró: Ainda com a GASGAS no teste de Valência



por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Ronny Lekl

Após o GP de Valência, Pol Espargaró assumirá (com alguma relutância) o papel de piloto de testes e de reserva do Grupo Pierer em 2024. Para já, continuará a correr com as cores da GASGAS.

