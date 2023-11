Luca Marini (Ducati/6e) : "Le HRC n'a rien annoncé pour l'instant

Avec sa sixième place, Luca Marini s'est assuré de manière relativement détendue une place directe sur la grille de départ de la Qualifying-2 de samedi. Le frère de Valentino Rossi a même été le deuxième meilleur pilote Ducati derrière son compatriote Fabio Di Giannantonio sur la Ducati Gresini, qui se bat pour rester dans la catégorie reine.

"C'était une journée très stressante pour nous, car le programme était très dense, la journée était entièrement planifiée", a décrit Luca. "Il y a un nouvel arrêt ici et nous avions beaucoup de pneus à essayer - c'était deux sessions intéressantes. Nous avons fait du bon travail et nous comprenons mieux la situation maintenant. Nous avons maintenant une idée de notre choix de pneus. Nous allons regarder les choix de nos adversaires et nous prendrons certainement une bonne décision".

"Nous devons trouver un meilleur compromis pour préserver les pneus. Quand la piste sera plus propre, ce sera plus facile. Pour l'instant, nous sollicitons beaucoup le pneu avant sur le côté droit. Pour le sprint, cela devrait être OK, mais pour la course principale, nous devons encore trouver quelque chose pour éviter le graining".

"Le pneu dur fonctionne bien, nous l'avons utilisé même dans l'obscurité. Mais ce pneu est plutôt à la limite. C'est un peu comme à Misano. Pecco a déjà essayé ce pneu. Mais s'il n'y a qu'un nuage au dessus du soleil, la température est tout de suite trois degrés plus basse. Je pense donc que nous utiliserons le pneu soft, mais qu'il faudra faire attention au graining sur le flanc droit".

"C'est comme ça que les virages sont tracés et ils sont très allongés en ce qui concerne le flanc droit. Le pneu avant a peu d'adhérence à cause du sable sur la piste. Ici, où l'on ne freine pas trop, le pneu avant tendre fonctionne très bien. Le pneu dur est un bon pneu partout, mais je m'inquiète de la température".

Concernant le set-up spécifique avec une moto plutôt longue, Marini confirme : "Quand il y a peu de grip, une grosse moto est toujours un problème. À Misano, il y a beaucoup de gomme sur la piste. Ici, c'est très difficile à cause du sable et de l'asphalte avec beaucoup d'huile. Je pense que l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux. Il faut juste un peu de temps".

Concernant les énormes adaptations du paddock de Losail, Luca a déclaré : "Ils ont fait du bon travail - c'est magnifique. Le paddock est fantastique, on peut s'allonger sur le canapé. Les bureaux sont sympas, peut-être que l'air conditionné est un peu trop fort", a-t-il déclaré en riant dans le Media Centre extrêmement frais.

Luca n'a rien à dire sur son avenir présumé chez Repsol-Honda (pour deux ans). Le directeur de l'équipe Mooney-VR46, Uccio Salucci, avait pourtant exigé, lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com, que le HRC lui dise au plus tard vendredi à Doha si l'accord était conclu. Car il doit faire les préparatifs pour le test de Valence le 28 novembre. Et il ne reste que dix jours d'ici là.

Résultat du MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22e Nakagami, Honda, + 4,036