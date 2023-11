Luca Marini (Ducati/6°): HRC non ha ancora annunciato nulla.

Luca Marini si è assicurato un relativamente tranquillo 6° posto sulla griglia di partenza delle qualifiche 2 di sabato. Il fratello di Valentino Rossi è stato addirittura il secondo miglior pilota Ducati dietro al connazionale Fabio Di Giannantonio sulla Ducati Gresini, che sta lottando per rimanere nella classe regina.

"È stata una giornata molto stressante per noi, perché il programma era molto serrato e la giornata era completamente pianificata", ha detto Luca. "Qui c'è un nuovo asfalto e avevamo molte gomme da provare: sono state due sessioni interessanti. Abbiamo fatto un buon lavoro e ora capiamo meglio la situazione. Ora abbiamo un'idea per la scelta degli pneumatici. Daremo un'occhiata alle scelte di pneumatici dei nostri avversari e poi prenderemo sicuramente una buona decisione".

"Dobbiamo trovare un compromesso migliore per risparmiare le gomme. Quando la pista sarà più pulita, sarà più facile. Al momento stiamo esercitando molta pressione sul pneumatico anteriore sul lato destro. Dovrebbe andare bene per lo sprint, ma per la gara principale dobbiamo ancora trovare qualcosa per evitare il graining".

"La gomma dura funziona bene, l'abbiamo usata anche al buio. Ma questo pneumatico è praticamente al limite. È un po' come a Misano. Pecco ha già provato questo pneumatico. Ma se c'è solo una nuvola sopra il sole, la temperatura è di tre gradi inferiore. Per questo penso che useremo la gomma morbida, ma dobbiamo fare attenzione al graining sul fianco destro".

"È il modo in cui sono impostate le curve, che sono molto lunghe sul fianco destro. Il pneumatico anteriore ha poca aderenza a causa della sabbia sulla pista. Ma qui, dove non si frena così forte, anche la gomma anteriore morbida funziona molto bene. La gomma dura è buona ovunque, ma sono preoccupato per la temperatura".

Per quanto riguarda l'assetto specifico con una moto piuttosto lunga, Marini conferma: "Se c'è poco grip, una moto grande è sempre un problema. A Misano c'è molta gomma in pista. Qui è molto difficile a causa della sabbia e dell'asfalto con molto olio. Penso che l'anno prossimo andrà molto meglio. Ci vuole solo un po' di tempo".

Commentando gli enormi adattamenti nel paddock di Losail, Luca ha detto: "Hanno fatto un buon lavoro, è meraviglioso. Il paddock è fantastico, ci si può sdraiare sul divano. Gli uffici sono belli, forse l'aria condizionata è un po' troppo forte", ha detto ridendo nel freschissimo Media Centre.

Luca non ha avuto nulla da dire sul suo probabile futuro alla Repsol-Honda (per due anni). In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, il direttore del team Mooney-VR46 Uccio Salucci aveva chiesto alla HRC di fargli sapere entro venerdì a Doha se l'accordo sarebbe andato in porto. Perché deve prepararsi per il test di Valencia del 28 novembre. E mancano solo dieci giorni ad allora.

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036