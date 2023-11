Luca Marini (Ducati/6º): A HRC ainda não anunciou nada

Luca Marini garantiu um relativamente tranquilo 6º lugar na grelha de partida para a Qualificação 2 de Sábado. O irmão de Valentino Rossi foi mesmo o segundo melhor piloto da Ducati, atrás do seu compatriota Fabio Di Giannantonio na Gresini Ducati, que está a lutar para se manter na categoria rainha.

"Foi um dia muito stressante para nós, porque o programa era muito apertado, o dia foi totalmente planeado", disse Luca. "Há um asfalto novo aqui e tínhamos muitos pneus para experimentar - foram duas sessões interessantes. Fizemos um bom trabalho e agora compreendemos melhor a situação. Agora temos uma ideia para a nossa escolha de pneus. Vamos ver as escolhas de pneus dos nossos adversários e depois tomaremos uma boa decisão de certeza."

"Precisamos de fazer um melhor compromisso para poupar os pneus. Quando a pista estiver mais limpa, será mais fácil. De momento, estamos a colocar muita pressão no pneu dianteiro do lado direito. Deve ser bom para o sprint, mas para a corrida principal ainda temos de encontrar algo para evitar a granulação."

"O pneu duro funciona bem, também o utilizámos no escuro. Mas este pneu está praticamente no limite. É um pouco como em Misano. O Pecco já experimentou este pneu. Mas se houver apenas uma nuvem sobre o sol, a temperatura é três graus mais baixa. É por isso que acho que vamos usar o pneu macio, mas temos de ter cuidado com o granulado no flanco direito."

"É a forma como as curvas estão montadas e são muito longas no flanco direito. O pneu da frente tem pouca aderência devido à areia na pista. Mas aqui, onde não se trava com tanta força, o pneu dianteiro macio também funciona muito bem. O pneu duro é um bom pneu em todo o lado, mas estou preocupado com a temperatura."

Sobre a configuração específica com uma mota bastante longa, Marini confirma: "Se houver pouca aderência, uma mota grande é sempre um problema. Em Misano há muita borracha na pista. Aqui é muito difícil por causa da areia e do alcatrão com muito óleo. Penso que vai ser muito melhor no próximo ano. Só precisa de um pouco de tempo".

Comentando as enormes adaptações no paddock de Losail, Luca disse: "Fizeram um bom trabalho - é maravilhoso. O paddock é fantástico, podemos deitar-nos no sofá. Os escritórios são agradáveis, talvez o ar condicionado seja um pouco forte demais", riu-se no extremamente fresco Media Centre.

Luca não tinha nada de novo a dizer sobre o seu provável futuro na Repsol-Honda (durante dois anos). Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o Diretor da Equipa Mooney-VR46, Uccio Salucci, pediu à HRC que o informasse, o mais tardar na sexta-feira em Doha, se o acordo iria resultar. Porque ele tem de fazer os preparativos para o teste de Valência a 28 de novembro. E só faltam dez dias até lá.

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, +0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036