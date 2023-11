Jack Miller (KTM/11º): Ahora con sissy bar en la parte trasera

Antes, en la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP en Qatar, disputada bajo los focos y decisiva para la Calificación 2, Miller ya había marcado una vuelta rápida de 1m 53.349s y ocupaba provisionalmente la octava plaza. Debido a un problema con el embrague, "Thrikker Miller" no ha podido mejorar más con el segundo neumático blando trasero y, por tanto, se ha tenido que conformar con la undécima plaza, a 0.014 segundos de Marc Márquez.

Junto a compañeros tan conocidos como Álex Márquez, Marco Bezzecchi, el ganador de Malasia Enea Bastianini y Fabio Quartararo, se enfrentará por tanto a la prueba de fuego en la Q1 del sábado. Sólo los dos mejores pilotos de esta prueba pasarán a la Q2 de los 12 primeros.

"Al principio de la primera sesión de entrenamientos de la tarde, la pista me daba la sensación de haber olvidado cómo se conduce una moto", dijo, describiendo el baile de huevos inicial en la pista de Losail, que al principio apenas ofrecía agarre debido a la fina arena del desierto de Qatar. "Afortunadamente, la pista fue mejorando vuelta a vuelta. En la segunda sesión de entrenamientos de la tarde, fui inmediatamente un segundo más rápido que mi mejor tiempo de la tarde", dijo Miller.

Todo fue bien durante su "time attack" con el primer neumático trasero blando, pero "Thriller Miller" no pudo mejorar significativamente en el segundo intento. Ahora sólo es undécimo en la clasificación con un tiempo de 1:53.337 minutos. "He tenido un pequeño problema con el embrague y he vuelto a acercarme a mi mejor tiempo, pero he tenido que trabajar mucho más para conseguirlo. Podíamos haber mejorado más, pero son cosas que pasan", explicó Miller.

Uno de los aspectos positivos de la jornada fue otra exitosa prueba con un nuevo escape que Miller utiliza en exclusiva. "El carácter del par motor es cada vez más agradable. Lo que yo necesito y lo que los neumáticos Michelin necesitan aquí y allá es una transición más suave del acelerador cerrado al abierto, y este sistema de escape me ayuda con eso", explicó Miller, hablando de un cierto efecto big bang.

También probó un alerón trasero de nuevo diseño, mucho más complicado que la habitual caja aerodinámica de aspecto cuadrado. "¿Qué he probado? Una barra para el pasajero", sonrió Miller.

Sin embargo, aún no estaba en condiciones de dar detalles precisos sobre la eficacia de este sissy bar en la búsqueda de más tracción en la rueda trasera. "Durante mucho tiempo estuvimos dando tumbos por ahí, apenas apoyando la rodilla en el asfalto. No son las condiciones ideales para un test, pero dejaremos montado el nuevo alerón trasero y seguiremos rodando con él el sábado".

Resultado MotoGP, clasificación, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.049 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.093

4º Binder, KTM, + 0.112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0.352

8º Bagnaia, Ducati, + 0.359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0.446

10º Marc Márquez, Honda, + 0.480

11º Miller, KTM, + 0.494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0.721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0.853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0.861

16º Zarco, Ducati, + 0.935

17º Mir, Honda, + 1.078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1.411

21º Quartararo, Yamaha, + 1.417

22º Nakagami, Honda, + 1.598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 0.229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.411

6º Marini, Ducati, + 0.426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

10º Brad Binder, KTM, + 0.501

11º Quartararo, Yamaha, + 0.568

12º Viñales, Aprilia, + 0.582

13º Miller, KTM, + 0.667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.703

15º Oliveira, Aprilia, + 1.213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17º Bastianini, Ducati, + 1.589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19º Mir, Honda, + 1.784

20º Marc Márquez, Honda, + 1.800

21º Lecuona, Honda, + 1.951

22º Nakagami, Honda, + 4.036