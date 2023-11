Jack Miller (KTM/11e) : Désormais avec une sissy-bar à l'arrière

Plus tôt dans la journée, lors de la deuxième séance d'essais libres sous les projecteurs, Miller avait réalisé un tour rapide en 1.53.349, se plaçant temporairement en huitième position. En raison d'un problème d'embrayage, "Thrikker Miller" n'a pas pu s'améliorer davantage avec le deuxième pneu arrière tendre et a donc dû se contenter de la onzième place, à 0,014 seconde de Marc Márquez.

Avec des collègues de renom comme Álex Márquez, Marco Bezzecchi, le vainqueur de la Malaisie Enea Bastianini ou Fabio Quartararo, il devra donc passer l'épreuve de la Q1 samedi. Seuls les deux meilleurs pilotes de cette compétition accèderont à la Q2 du top 12.

"Au début de la première séance d'essais de l'après-midi, la piste me donnait l'impression d'avoir oublié comment piloter une moto", a-t-il expliqué en décrivant la danse du cul-de-sac initiale sur la piste de Losail, qui offrait au départ peu de grip en raison du sable fin du désert du Qatar. "Heureusement, la piste s'est améliorée au fil des tours. Lors de la deuxième séance d'essais du soir, j'ai tout de suite été une seconde plus rapide que mon meilleur temps de l'après-midi", a expliqué Miller.

Tout s'est bien passé lors de son "time attack" avec le premier pneu arrière tendre, mais "Thriller Miller" n'a pas réussi à s'améliorer de manière significative lors de sa deuxième tentative. Il ne figure donc plus qu'en onzième position au classement, avec un temps de 1:53,337 min. "J'ai eu un petit problème d'embrayage et je me suis rapproché de mon meilleur temps, mais j'ai dû faire beaucoup plus d'efforts. Nous aurions certainement pu faire mieux, mais ce sont des choses qui arrivent", a expliqué Miller.

Parmi les points positifs de la journée, un autre test réussi avec un nouveau système d'échappement utilisé en exclusivité par Miller. "Le caractère du couple devient plus agréable. Ce dont j'ai besoin, et ce dont les pneus Michelin ont besoin ici et là, c'est d'une transition plus douce entre la poignée de gaz fermée et la poignée de gaz ouverte, et ce système d'échappement m'y aide", a expliqué Miller en parlant d'un certain effet big bang.

Il a également testé un aileron arrière redessiné, dont la structure est nettement plus compliquée que l'habituelle boîte aérodynamique d'apparence carrée. "Ce que j'ai testé ? Un sissy-bar pour la sozia", a souri Miller.

Il n'était toutefois pas encore en mesure de donner des indications précises sur l'efficacité de ce sissy-bar dans la recherche de plus de traction sur la roue arrière. "Pendant longtemps, nous n'avons fait que nous agiter et nous avons à peine posé le genou sur le bitume. Ce ne sont pas des conditions idéales pour faire des essais - mais nous laissons le nouvel aileron arrière monté et nous continuerons à rouler avec samedi !"

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22e Nakagami, Honda, + 4,036