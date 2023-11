Jack Miller (KTM/11°): Ora con sissy bar posteriore

Jack Miller ha testato una nuova ala posteriore dall'aspetto futuristico sulla sua Red Bull KTM venerdì in Qatar. Ha mancato l'accesso diretto alla Q2 per un soffio, dopo essere arrivato 11°.

In precedenza, nella seconda sessione di prove della MotoGP in Qatar, svoltasi sotto i riflettori e decisiva per le Qualifiche 2, Miller aveva già fatto segnare un giro veloce di 1m 53.349s e si trovava temporaneamente in ottava posizione. A causa di un problema alla frizione, "Thrikker Miller" non è riuscito a migliorare ulteriormente con il secondo pneumatico posteriore morbido e si è quindi dovuto accontentare dell'undicesimo posto, a 0,014 secondi da Marc Márquez.

Insieme a colleghi noti come Álex Márquez, Marco Bezzecchi, il vincitore della Malesia Enea Bastianini e Fabio Quartararo, affronterà quindi la prova del nove nella Q1 di sabato. Solo i due migliori piloti di questa gara passeranno alla Q2 dei primi 12 classificati.

"All'inizio della prima sessione di prove del pomeriggio, la pista mi sembrava di aver dimenticato come si guida una moto", ha detto, descrivendo la danza delle uova iniziale sulla pista di Losail, che inizialmente non offriva quasi nessuna aderenza a causa della fine sabbia del deserto del Qatar. "Fortunatamente, la pista è migliorata di giro in giro. Nella seconda sessione di prove serali, sono stato subito un secondo più veloce del mio miglior tempo pomeridiano", ha detto Miller.

Tutto è andato liscio durante il suo "time attack" con il primo pneumatico posteriore morbido, ma "Thriller Miller" non è riuscito a migliorarsi significativamente al secondo tentativo. Ora è solo undicesimo in classifica con un tempo di 1:53.337 minuti. "Ho avuto un piccolo problema con la frizione e mi sono avvicinato di nuovo al mio miglior tempo, ma ho dovuto lavorare molto di più per farlo. Avremmo potuto migliorare ancora, ma sono cose che capitano", ha spiegato Miller.

Uno degli aspetti positivi della giornata è stato un altro test di successo con un nuovo scarico che Miller utilizza esclusivamente. "Il carattere della coppia sta diventando più piacevole. Quello di cui ho bisogno, e di cui hanno bisogno gli pneumatici Michelin, è una transizione più fluida dall'acceleratore chiuso a quello aperto, e questo sistema di scarico mi aiuta in questo senso", ha spiegato Miller, parlando di un certo effetto big bang.

Ha anche testato un'ala posteriore di nuova concezione, molto più complicata della solita scatola aerodinamica dall'aspetto squadrato. "Cosa ho testato? Un sissy bar per il passeggero", ha sorriso Miller.

Tuttavia, non era ancora in grado di fornire dettagli precisi sull'efficacia di questo sissy bar nella ricerca di una maggiore trazione sulla ruota posteriore. "Per molto tempo ci siamo limitati a barcollare, appoggiando a malapena il ginocchio sull'asfalto. Non sono le condizioni ideali per un test, ma lasceremo la nuova ala posteriore montata e continueremo a girare con quella sabato!".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036