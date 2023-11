Jack Miller (KTM/11º): Agora com sissy bar na traseira

No início da segunda sessão de treinos livres de MotoGP no Qatar, que decorreu sob as luzes da ribalta e foi decisiva para a Qualificação 2, Miller já tinha feito uma volta rápida de 1m 53,349s e estava temporariamente no oitavo lugar. Devido a um problema de embraiagem, "Thrikker Miller" não conseguiu melhorar ainda mais com o segundo pneu traseiro macio e, portanto, teve de se contentar com o décimo primeiro lugar, 0,014 segundos atrás de Marc Márquez.

Juntamente com colegas bem conhecidos, como Álex Márquez, Marco Bezzecchi, o vencedor da Malásia, Enea Bastianini e Fabio Quartararo, vai enfrentar a prova de fogo na Q1, no sábado. Apenas os dois melhores pilotos desta competição passarão à Q2 entre os 12 primeiros.

"No início da primeira sessão de treinos da tarde, a pista parecia que eu me tinha esquecido de como conduzir uma mota", disse ele, descrevendo a dança dos ovos inicial na pista de Losail, que inicialmente não oferecia praticamente nenhuma aderência devido à areia fina do deserto do Qatar. "Felizmente, a pista foi melhorando de volta para volta. Na segunda sessão de treinos da noite, fui imediatamente um segundo mais rápido do que o meu melhor tempo da tarde", disse Miller.

Tudo correu bem durante o seu "time attack" com o primeiro pneu traseiro macio, mas "Thriller Miller" não conseguiu melhorar significativamente na segunda tentativa. Com um tempo de 1:53.337 minutos, ele é agora apenas o décimo primeiro na classificação. "Tive um pequeno problema com a embraiagem e voltei a aproximar-me do meu melhor tempo, mas tive de trabalhar muito mais para o conseguir. Podíamos ter melhorado ainda mais, mas estas coisas acontecem", explicou Miller.

Um dos aspectos positivos do dia foi outro teste bem sucedido com um novo escape que Miller utiliza exclusivamente. "O carácter do binário está a tornar-se mais agradável. O que eu preciso e o que os pneus Michelin precisam aqui e ali é de uma transição mais suave do acelerador fechado para o aberto, e este sistema de escape ajuda-me com isso", explicou Miller, falando de um certo efeito de big bang.

Também testou uma asa traseira recentemente concebida, que é muito mais complicada do que a habitual caixa aerodinâmica de aspeto quadrado. "O que é que eu testei? Uma sissy bar para o passageiro", sorriu Miller.

No entanto, ele ainda não estava em posição de dar detalhes precisos sobre a eficácia desta sissy bar na procura de mais tração na roda traseira. "Durante muito tempo, andámos a cambalear, mal pondo o joelho no asfalto. Não são as condições ideais para testar - mas vamos deixar a nova asa traseira montada e continuar a rodar com ela no sábado!"

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, +0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036