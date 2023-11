Fabio Quartararo (21e) : Drapeaux jaunes comme chiffon rouge

Fabio Quartararo (24 ans) en a peut-être même rêvé la nuit dernière. Des drapeaux jaunes agités avec véhémence. Et s'est ensuite réveillé en sueur. Car c'est justement au moment où il s'apprêtait à partir à la chasse au temps que Pol Espargaró et Jack Miller se sont couchés dans le gravier du Losail International Circuit.

"C'était à s'arracher les cheveux. Lors de ma première tentative, j'ai vu le drapeau jaune dans le dernier secteur. La deuxième fois, j'ai réussi à prendre un bon premier secteur, mais le jaune est revenu tout de suite après", a expliqué "El Diablo".

"Mais je ne veux pas me plaindre. Cela est déjà arrivé à d'autres pilotes lors d'autres week-ends", a déclaré le champion du monde MotoGP 2021 avant de revenir à l'essentiel. "Notre vitesse est surtout bonne sur la distance. Réussir un tour rapide me préoccupe davantage. Nous perdons trop de temps à l'accélération dans les coins", a déclaré le douzième vainqueur de GP.

La cause de ce problème est connue. "Le nouvel asphalte offre énormément d'adhérence. Les adversaires l'exploitent mieux que nous. En troisième et quatrième vitesse, on n'avance pas vraiment. C'est là que nous sommes punis pour nos déficits, justement pour un seul tour rapide". En revanche, le Sudiste est plus optimiste pour le sprint et la course. "Nous avons une bonne constance et en fait, malgré nos faiblesses en traction, nous aurions pu réaliser un bon chrono".

L'actuel neuvième du championnat du monde ne sait pas s'il pourra franchir l'obstacle de la Q2 samedi. "Vendredi, il n'aurait peut-être pas été possible de réaliser un tour en 1:52, mais un 1:53,0 ou un 1:53,1 min aurait été possible". Avec ce temps, il aurait tout de même été classé dans le top 10 en pratique.

Toutefois, Quartararo est déjà bien plus avancé que la plupart de ses adversaires dans son choix de pneus. "Au sprint, je suis sûr d'avoir des pneus tendres à l'arrière. A l'avant, il faut encore que je regarde. J'opterai peut-être pour la gomme dure, car il fera chaud. Je ne prendrai pas le médium. Je le sens très mal".

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22e Nakagami, Honda, + 4,036