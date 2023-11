Fabio Quartararo (21°): Bandiere gialle come panno rosso

Forse Fabio Quartararo (24) l'ha anche sognato la notte scorsa. Sventolava ferocemente le bandiere gialle. E poi si è svegliato madido di sudore. Perché proprio mentre stava per andare a caccia di tempi, Pol Espargaró e Jack Miller sono finiti entrambi nella ghiaia del Losail International Circuit.

"Mi stavo strappando i capelli. Al primo tentativo ho visto la bandiera gialla nell'ultimo settore. Quando ho fatto un buon primo settore la seconda volta, la gialla è arrivata subito dopo", ha detto "El Diablo".

"Ma non voglio lamentarmi. È successo ad altri piloti in altri weekend", ha detto il Campione del Mondo MotoGP 2021, spostando subito l'attenzione su questioni più importanti. "La nostra velocità è giusta, soprattutto sulla distanza. Sono più preoccupato di fare un giro veloce. Perdiamo troppo tempo in accelerazione in uscita di curva", ha detto il dodici volte vincitore del GP.

Il motivo è noto. "Il nuovo asfalto offre un'enorme quantità di aderenza. Gli avversari lo sfruttano meglio di noi. In terza e quarta marcia non riusciamo ad avanzare. Qui siamo penalizzati per le nostre carenze, soprattutto per un singolo giro veloce". Per lo sprint e la gara, tuttavia, il sud-francese è più ottimista. "Abbiamo una buona consistenza e, nonostante la mancanza di trazione, un buon tempo in qualifica sarebbe stato possibile".

Non sa se sarà in grado di superare l'ostacolo della Q2 di sabato. "Un giro in 1:52 non sarebbe stato possibile venerdì, ma un 1:53.0 o un 1:53.1 sarebbe stato possibile". Con questo tempo, si sarebbe almeno classificato tra i primi 10 nelle prove.

Tuttavia, Quartararo è già molto più avanti della maggior parte dei suoi avversari nella scelta degli pneumatici. "Sicuramente morbido dietro in volata. Devo ancora guardare all'anteriore. Potrei scegliere la gomma dura perché farà caldo. Non userò in nessun caso la gomma media. Mi sento molto male".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10° Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036