Fabio Quartararo (21º): Bandeiras amarelas como pano vermelho

O facto de Fabio Quartararo não ter feito uma única volta decente no asfalto plano na qualificação em Doha foi simplesmente azar. O facto de a sua Yamaha não ter aderência foi mais preocupante.

por Philippe Soutter - Automatic translation from German

Talvez Fabio Quartararo (24) até tenha sonhado com isso na noite passada. Agitou ferozmente as bandeiras amarelas. E depois acordou encharcado em suor. Porque, quando estava prestes a ir à caça de tempos, Pol Espargaró e Jack Miller acabaram ambos na gravilha do Circuito Internacional de Losail.

"Estava a arrancar os cabelos. Na minha primeira tentativa, vi a bandeira amarela no último sector. Quando consegui um bom primeiro sector na segunda vez, a amarela veio logo a seguir", disse "El Diablo".

"Mas não me quero queixar. Isto já aconteceu a outros pilotos noutros fins-de-semana", disse o Campeão do Mundo de MotoGP de 2021, voltando imediatamente a sua atenção para assuntos mais importantes. "Nossa velocidade está certa, especialmente na distância. Estou mais preocupado em fazer uma volta rápida. Perdemos muito tempo quando aceleramos nas curvas", disse o doze vezes vencedor do GP.

A razão para isso é conhecida. "O novo asfalto oferece uma enorme quantidade de aderência. Os adversários utilizam-na melhor do que nós. Em terceira e quarta velocidade, não conseguimos avançar. Somos penalizados pelas nossas falhas aqui, especialmente para uma única volta rápida." Para o sprint e a corrida, no entanto, o sul-francês está mais otimista. "Temos uma boa consistência e, apesar da nossa falta de tração, um bom tempo de qualificação teria sido possível."

Se ele será capaz de superar o obstáculo para a Q2 no sábado é algo que o atual nono classificado no campeonato do mundo não sabe. "Uma volta em 1:52 pode não ter sido possível na sexta-feira, mas um 1:53.0 ou 1:53.1 min teria sido possível." Com este tempo, ele teria pelo menos sido classificado entre os 10 primeiros nos treinos.

No entanto, Quartararo já está muito mais à frente do que a maioria dos seus adversários na sua escolha de pneus. "Certamente macio na parte de trás no sprint. Ainda tenho de olhar para a frente. Talvez opte pela borracha dura porque vai estar calor. Não vou usar o pneu médio em nenhuma circunstância. É uma sensação muito má."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, +0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036