Augusto Fernández (9º): "Mi equipo me ha ayudado"

Cuando Augusto Fernández (26 años) se colocó detrás de Jorge Martín en su RC16 en la sesión clasificatoria, esperando un buen rebufo, no se dio cuenta al principio de que el aspirante español al título seguía teniendo bastantes problemas con la puesta a punto de su Ducati. "Es cierto. He rodado detrás de él un rato. Seguía siendo bastante rápido para mí. Y, por supuesto, me cambiaría por él en su posición de salida y sus preocupaciones en un santiamén", sonrió.

Porque el piloto del GASGAS Factory RacingTech3 Team tenía sus propios problemas. "Ya es complicado. Las condiciones de la pista son tan diferentes a mediodía y por la tarde, es como si fueran dos pistas diferentes. He tenido grandes problemas con el neumático trasero en particular y estaba completamente desestabilizado. Pero estoy cien por cien seguro de que muchos otros pilotos sintieron lo mismo". A pesar de todo, el Campeón del Mundo de Moto2 de 2022 alcanzó finalmente la Q2 por segunda vez esta temporada.

"Estoy contento. Pero mi equipo me ha ayudado mucho", dijo el actual decimoséptimo clasificado del Campeonato del Mundo. "No estaba nada seguro de qué neumáticos iban a funcionar realmente. Mi equipo me aconsejó que probara los neumáticos de la FP1. Este consejo fue genial. De repente volví a tener una sensación normal mientras perseguía los tiempos". Al final, esto fue suficiente para que el debutante en MotoGP, que había perdido parte de su consistencia inicial esta temporada, lograra un notable resultado como segundo mejor piloto del grupo Pierer.

Sin embargo, Augusto Fernández sabe que aún queda trabajo por hacer para lograr un buen resultado en el sprint y en carrera. "Tendremos que hacer mucho el sábado por la mañana para que la puesta a punto funcione. Porque de momento no sé dónde estoy. Tampoco estoy recibiendo siempre un buen feedback en la puesta a punto delantera por el momento."

Resultado MotoGP, clasificación, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.049 seg.

3º Viñales, Aprilia, + 0.093

4º Binder, KTM, + 0.112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0.352

8º Bagnaia, Ducati, + 0.359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0.446

10º Marc Márquez, Honda, + 0.480

11º Miller, KTM, + 0.494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0.718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0.721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0.853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0.861

16º Zarco, Ducati, + 0.935

17º Mir, Honda, + 1.078

18º Bastianini, Ducati, + 1.094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1.411

21º Quartararo, Yamaha, + 1.417

22º Nakagami, Honda, + 1.598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0.172 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 0.229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0.411

6º Marini, Ducati, + 0.426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0.437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0.492

10º Brad Binder, KTM, + 0.501

11º Quartararo, Yamaha, + 0.568

12º Viñales, Aprilia, + 0.582

13º Miller, KTM, + 0.667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.703

15º Oliveira, Aprilia, + 1.213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1.442

17º Bastianini, Ducati, + 1.589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19º Mir, Honda, + 1.784

20º Marc Márquez, Honda, + 1.800

21º Lecuona, Honda, + 1.951

22º Nakagami, Honda, + 4.036