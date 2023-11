Augusto Fernández (9e) : "Mon équipe m'a aidé".

Lorsqu'Augusto Fernández (26 ans) s'est collé derrière Jorge Martin au guidon de sa RC16 lors des essais chronométrés, espérant ainsi bénéficier d'une bonne prise au vent, il ne s'est pas rendu compte au début que le prétendant au titre espagnol avait encore une sacrée crampe avec les réglages de sa Ducati. "C'est vrai. J'ai roulé derrière lui pendant un moment. Il était encore assez rapide pour moi. Et bien sûr, j'aurais tout de suite échangé avec lui sur sa position de départ et ses soucis", a-t-il souri.

Car le pilote de l'équipe GASGAS Factory RacingTech3 avait ses propres problèmes. "C'est assez compliqué. Les conditions de piste sont tellement différentes à midi et le soir, comme s'il s'agissait de deux circuits différents. J'ai eu de gros problèmes, notamment avec le pneu arrière, et j'étais complètement déstabilisé. Mais je suis sûr à cent pour cent que beaucoup d'autres pilotes étaient dans le même cas". Malgré tout, le champion du monde Moto2 de 2022 a finalement atteint directement la Q2 pour la deuxième fois de la saison !

"Je suis content. Mais mon équipe m'a beaucoup aidé", a déclaré l'actuel dix-septième du championnat du monde. "Je n'étais pas du tout sûr de savoir quels pneus fonctionnaient vraiment. Mon équipe m'a alors conseillé d'essayer avec les pneus de la FP1. Ce conseil était super. Lors de la chasse au chrono, j'ai soudain retrouvé des sensations normales". Cela a finalement suffi au rookie du MotoGP, qui avait quelque peu perdu sa constance initiale cette saison, pour obtenir un résultat remarquable en tant que deuxième meilleur pilote du groupe Pierer.

Mais Augusto Fernández sait qu'il lui reste encore du travail pour obtenir un bon résultat au sprint et en course. "Samedi matin, nous devrons encore beaucoup travailler pour obtenir un set-up qui fonctionne. Car je ne sais pas où je me situe actuellement. Même pour le réglage de l'avant, je n'obtiens pas toujours un feedback raisonnable pour le moment".

Résultats MotoGP, essais chronométrés, Doha (17.11.) :

1. Raúl Fernández, Aprilia, 1:52,843 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,093

4. Binder, KTM, + 0,112

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6. Marini, Ducati, + 0,251

7. Martin, Ducati, + 0,352

8. Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11. Miller, KTM, + 0,494

12. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14. Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16. Zarco, Ducati, + 0,935

17. Mir, Honda, + 1,078

18. Bastianini, Ducati, + 1,094

19. Oliveira, Aprilia, + 1,162

20. Lecuona, Honda, + 1,411

21. Quartararo, Yamaha, + 1,417

22. Nakagami, Honda, + 1,598

Résultat MotoGP FP1, Doha (17.11.) :

1. Martin, Ducati, 1:56,393 min

2. Zarco, Ducati, + 0,172 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,229

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6. Marini, Ducati, + 0,426

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12. Viñales, Aprilia, + 0,582

13. Miller, KTM, + 0,667

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15. Oliveira, Aprilia, + 1,213

16. Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17. Bastianini, Ducati, + 1,589

18. Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19. Mir, Honda, + 1,784

20. Marc Márquez, Honda, + 1,800

21. Lecuona, Honda, + 1,951

22. Nakagami, Honda, + 4,036