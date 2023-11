Augusto Fernández (9°): "La mia squadra mi ha aiutato".

Quando Augusto Fernández (26) si è messo dietro a Jorge Martin con la sua RC16 nelle qualifiche, sperando di trovare una buona scia, non si è reso conto che il contendente al titolo spagnolo aveva ancora qualche problema con la messa a punto della sua Ducati. "È vero. Ho girato dietro di lui per un po'. Era ancora abbastanza veloce per me. E naturalmente farei a cambio con lui nella sua posizione di partenza e nelle sue preoccupazioni in un batter d'occhio", ha sorriso.

Perché anche il pilota del Team GASGAS Factory RacingTech3 ha avuto i suoi problemi. "È già difficile. Le condizioni della pista sono così diverse a mezzogiorno e alla sera, che è come se fossero due piste diverse. In particolare, ho avuto grossi problemi con la gomma posteriore e mi sono sentito completamente a disagio. Ma sono sicuro al cento per cento che molti altri piloti si sono sentiti allo stesso modo". Tuttavia, il Campione del Mondo Moto2 2022 ha finalmente raggiunto la Q2 per la seconda volta in questa stagione!

"Sono felice. Ma la mia squadra mi ha aiutato molto", ha detto l'attuale diciassettesimo pilota del Campionato del Mondo. "Ero completamente incerto su quali pneumatici avrebbero funzionato davvero. Il mio equipaggio mi ha consigliato di provare le gomme delle FP1. Il consiglio è stato ottimo. All'improvviso ho ritrovato un feeling normale mentre inseguivo i tempi". Alla fine, questo è stato sufficiente per il rookie della MotoGP, che aveva perso un po' della sua consistenza iniziale in questa stagione, per ottenere un risultato notevole come secondo miglior pilota del gruppo Pierer.

Tuttavia, Augusto Fernández sa che c'è ancora del lavoro da fare per ottenere un buon risultato in volata e in gara. "Sabato mattina dovremo fare molto per far funzionare la messa a punto. Perché al momento non so a che punto sono. Inoltre, al momento non ricevo sempre un buon feedback sull'assetto anteriore".

Risultati MotoGP, qualifiche, Doha (17.11.):

1° Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 sec.

3° Viñales, Aprilia, + 0,093

4° Binder, KTM, + 0,112

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6° Marini, Ducati, + 0,251

7° Martin, Ducati, + 0,352

8° Bagnaia, Ducati, + 0,359

9. Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10. Marc Márquez, Honda, + 0,480

11° Miller, KTM, + 0,494

12° Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14° Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15° Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16° Zarco, Ducati, + 0,935

17° Mir, Honda, + 1,078

18° Bastianini, Ducati, + 1.094

19° Oliveira, Aprilia, + 1.162

20° Lecuona, Honda, + 1.411

21° Quartararo, Yamaha, + 1.417

22° Nakagami, Honda, + 1.598

Risultati MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1° Martin, Ducati, 1'56.393 min.

2° Zarco, Ducati, + 0,172 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,229

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6° Marini, Ducati, + 0,426

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8° Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10. Brad Binder, KTM, + 0,501

11. Quartararo, Yamaha, + 0,568

12° Viñales, Aprilia, + 0,582

13° Miller, KTM, + 0,667

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15° Oliveira, Aprilia, + 1,213

16° Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17° Bastianini, Ducati, + 1.589

18° Bezzecchi, Ducati, + 1.678

19° Mir, Honda, + 1.784

20° Marc Márquez, Honda, + 1.800

21° Lecuona, Honda, + 1.951

22° Nakagami, Honda, + 4.036