Augusto Fernández (9º): "A minha equipa ajudou-me"

Quando Augusto Fernández (26) ficou preso atrás de Jorge Martin na sua RC16 na qualificação, na esperança de conseguir um bom "slipstream", não se apercebeu que o candidato ao título espanhol ainda estava a ter dificuldades com a afinação da sua Ducati. "É verdade. Andei atrás dele durante algum tempo. Ele ainda era suficientemente rápido para mim. E é claro que eu trocaria de lugar com ele na sua posição de partida e nas suas preocupações num piscar de olhos", sorriu.

Porque o piloto da GASGAS Factory RacingTech3 Team tinha os seus próprios problemas. "Já é complicado. As condições da pista são tão diferentes ao meio-dia e à noite, é como se fossem duas pistas diferentes. Tive grandes problemas com o pneu traseiro, em particular, e fiquei completamente desorientado. Mas tenho cem por cento de certeza que muitos outros pilotos sentiram o mesmo." No entanto, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022 finalmente alcançou a Q2 pela segunda vez nesta temporada!

"Estou feliz. Mas a minha equipa ajudou-me muito", disse o atual 17º classificado do Campeonato do Mundo. "Não tinha a certeza absoluta de quais os pneus que iriam funcionar. A minha equipa aconselhou-me a experimentar os pneus do FP1. Esta dica foi óptima. De repente, voltei a ter uma sensação normal enquanto perseguia os tempos." No final, isto foi o suficiente para o estreante de MotoGP, que tinha perdido alguma da sua consistência inicial esta época, conseguir um resultado notável como o segundo melhor piloto do grupo Pierer.

No entanto, Augusto Fernández sabe que ainda há trabalho a fazer para conseguir um bom resultado no sprint e na corrida. "Vamos ter de fazer muito no sábado de manhã para pôr a afinação a funcionar. Porque não sei qual é a minha posição neste momento. Também nem sempre estou a receber um bom feedback sobre a afinação da frente neste momento."

Resultado MotoGP, qualificação, Doha (17.11.):

1º Raúl Fernández, Aprilia, 1:52.843 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,049 s

3º Viñales, Aprilia, + 0,093

4º Binder, KTM, + 0,112

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,190

6º Marini, Ducati, + 0,251

7º Martin, Ducati, + 0,352

8º Bagnaia, Ducati, + 0,359

9º Augusto Fernández, KTM, + 0,446

10º Marc Márquez, Honda, + 0,480

11º Miller, KTM, + 0,494

12º Alex Márquez, Ducati, + 0,718

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,721

14º Pol Espargaró, KTM, + 0,853

15º Bezzecchi, Ducati, + 0,861

16º Zarco, Ducati, + 0,935

17º Mir, Honda, + 1,078

18º Bastianini, Ducati, + 1,094

19º Oliveira, Aprilia, + 1.162

20º Lecuona, Honda, + 1,411

21º Quartararo, Yamaha, + 1,417

22º Nakagami, Honda, + 1,598

Resultado MotoGP FP1, Doha (17.11.):

1º Martin, Ducati, 1'56.393 min

2º Zarco, Ducati, + 0,172 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 0,229

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,292

5º Morbidelli, Yamaha, + 0,411

6º Marini, Ducati, + 0,426

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,427

8º Di Giannantonio, Ducati, + 0,437

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,492

10º Brad Binder, KTM, + 0,501

11º Quartararo, Yamaha, + 0,568

12º Viñales, Aprilia, + 0,582

13º Miller, KTM, + 0,667

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,703

15º Oliveira, Aprilia, + 1,213

16º Alex Márquez, Ducati, + 1,442

17º Bastianini, Ducati, + 1,589

18º Bezzecchi, Ducati, + 1,678

19º Mir, Honda, + 1,784

20º Marc Márquez, Honda, + 1,800

21º Lecuona, Honda, + 1,951

22º Nakagami, Honda, + 4,036