Lusail Q1 : Meilleur temps pour Zarco devant Aleix Márquez

Parmi les participants qui ne se sont pas qualifiés directement pour la deuxième séance d'essais chronométrés de vendredi, on trouvait quelques noms assez célèbres : Avec Miller, Alex Márquez, Morbidelli, Pol Espargaró, Bezzecchi, Zarco, Mir, Bastianini, Oliveira, Lecuona, Honda, Quartararo et Nakagami, la Q1 était plus prestigieuse que jamais. Et seuls les deux as les plus rapides allaient passer en Q2, où les douze meilleures places sur la grille de départ seraient ensuite distribuées.

Le premier meilleur temps a été réalisé par Jack Miller en 1'53.324, puis Morbidelli l'a dépassé en 1'53.207. Ce même Franky Morbidelli avait bousculé Aleix Espargaró peu avant lors de la deuxième séance d'essais libres (30 minutes), ce qui l'avait obligé à sortir de la piste, les deux belligérants s'étant alors comportés de manière un peu houleuse, on pouvait observer une sorte de bagarre sur les motos. Les commissaires de la FIM ont examiné ces manœuvres de près et Morbidelli risque une sanction.

Le prochain leader était Johann Zarco sur la Pramac-Ducati, qui s'est placé en première position avec 1:53,069 min. 2. Morbidelli. 3. Miller. 4. Bastianini. 5. Alex Márquez, qui avait chuté en FP2.

Dans le deuxième tour, les événements se sont précipités. Alex Márquez s'est emparé de la place en 1:52,437 min, mais Zarco a répliqué en un rien de temps avec 1:52,382 min. 3. Qartararo. 4. Miller. 5. Oloiveira, 6. Morbidelli, 7. Bastianini. Il restait encore une minute à courir.

Bastianini s'est alors violemment énervé contre Lecuona, qui lui barrait la route.

Résultat Q1 Lusail, 28.11.

1 Zarco, Ducati, 1:52,382

2. Alex Mázquez, Ducati, + 0,055

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,122

4. Quartararo, Yamaha, + 0,142

5. Bastianini, Ducati, + 0,446

6. Miller, KTM, + 0,507

7. Oliveira, Aprilia, + 0,717

8. Morbidelli, Yamaha

9. Pol Espargaró, KTM

10. Mir, Honda

11. Lecuona, Honda

12e Nakagami, Honda