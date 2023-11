Lusail Q1: miglior tempo per Zarco davanti ad Aleix Márquez

Tra i piloti che non si sono qualificati direttamente per le qualifiche 2 di venerdì ci sono stati alcuni nomi molto importanti: Con Miller, Alex Márquez, Morbidelli, Pol Espargaró, Bezzecchi, Zarco, Mir, Bastianini, Oliveira, Lecuona, Honda, Quartararo e Nakagami, la Q1 è stata più prestigiosa che mai. Solo i due assi più veloci sarebbero passati alla Q2, dove sarebbero state assegnate le prime dodici posizioni in griglia.

Il primo tempo è stato fatto segnare da Jack Miller con 1:53.324 min, poi Morbidelli lo ha battuto con 1:53.207 min. Questo Franky Morbidelli aveva urtato poco prima Aleix Espargaró nelle seconde prove libere (30 minuti), che poi è dovuto uscire di pista; i due attaccabrighe si sono poi comportati in modo piuttosto focoso, si poteva osservare una sorta di colluttazione sulle moto. I commissari sportivi della FIM hanno osservato attentamente queste manovre e Morbidelli ha dovuto fare i conti con una penalità.

Il successivo leader della classifica è stato Johann Zarco su Pramac-Ducati, che ha conquistato il primo posto con un tempo di 1:53.069 min. 2° Morbidelli. 3° Miller. 4° Bastianini. 5° Alex Márquez, caduto nelle FP2.

Gli eventi si sono susseguiti nel corso del secondo giro. Alex Márquez è balzato al primo posto con un 1'52.437, ma Zarco ha risposto in un attimo con un 1'52.382. 3° Qartararo. 4° Miller. 5° Oloiveira, 6° Morbidelli, 7° Bastianini. Un minuto al termine.

Bastianini si è poi arrabbiato molto con Lecuona, che lo ostacolava.

Risultato Q1 Lusail, 28.11.

1° Zarco, Ducati, 1'52.382

2° Alex Mázquez, Ducati, +0.055

3° Bezzecchi, Ducati, +0.122

4° Quartararo, Yamaha, + 0,142

5° Bastianini, Ducati, + 0,446

6° Miller, KTM, + 0,507

7° Oliveira, Aprilia, + 0,717

8° Morbidelli, Yamaha

9° Pol Espargaró, KTM

10° Mir, Honda

11° Lecuona, Honda

12° Nakagami, Honda