Lusail Q1: Melhor tempo para Zarco à frente de Aleix Márquez

Entre os pilotos que não se qualificaram diretamente para a Qualificação 2 na sexta-feira estavam alguns nomes muito proeminentes: Com Miller, Alex Márquez, Morbidelli, Pol Espargaró, Bezzecchi, Zarco, Mir, Bastianini, Oliveira, Lecuona, Honda, Quartararo e Nakagami, a Q1 foi mais prestigiada do que nunca. E apenas os dois ases mais rápidos passariam à Q2, onde seriam atribuídas as doze primeiras posições da grelha.

O primeiro tempo foi estabelecido por Jack Miller com 1:53.324 min, depois Morbidelli superou-o com 1:53.207 min. Este Franky Morbidelli tinha chocado com Aleix Espargaró pouco antes no segundo treino livre (30 minutos), que teve de sair da pista, os dois lutadores comportaram-se então de forma um pouco exaltada, podendo-se observar uma espécie de luta nas motos. Os comissários desportivos da FIM observaram atentamente estas manobras e Morbidelli teve de contar com uma penalização.

O próximo líder foi Johann Zarco, na Pramac-Ducati, que ficou em primeiro lugar com 1:53.069 min. 2º Morbidelli. 3º Miller. 4º Bastianini. 5º Alex Márquez, que se despistou na FP2.

Os acontecimentos sucederam-se na segunda volta. Alex Márquez arrancou para o primeiro lugar com 1m52,437s, mas Zarco contra-atacou rapidamente com 1m52,382s. 3º Qartararo. 4º Miller. 5º Oloiveira, 6º Morbidelli, 7º Bastianini. Falta um minuto para o final.

Bastianini fica então muito irritado com Lecuona, que o atrapalha.

Resultado da Q1 Lusail, 28.11.

1º Zarco, Ducati, 1'52.382

2º Alex Mázquez, Ducati, +0.055

3º Bezzecchi, Ducati, +0.122

4º Quartararo, Yamaha, +0,142

5º Bastianini, Ducati, + 0,446

6º Miller, KTM, + 0,507

7º Oliveira, Aprilia, + 0,717

8º Morbidelli, Yamaha

9º Pol Espargaró, KTM

10º Mir, Honda

11º Lecuona, Honda

12º Nakagami, Honda