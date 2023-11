GP du Qatar : pole pour Luca Marini devant le duo Gresini

Johann Zarco et Alex Márquez ont décroché les deux derniers tickets pour laQ2, rejoignant ainsi le top 10 de la journée de vendredi dans la lutte pour la pole position, menée par le pilote RNF-Aprilia Raúl Fernández, qui avait pourtant chuté lors de la FP2 précédente.

Le pilote Gresini Ducati Fabio Di Giannantonio a signé le premier temps de référence de la séance qualificative 2 avec un chrono de 1:52,188, soit d'emblée un temps inférieur au record de tous les temps de Zarco établi en Q1.

Le deuxième du championnat du monde, Jorge Martin, a dû interrompre sa première chasse au temps parce qu'il avait percuté Aleix Espargaró, mais lors de sa deuxième tentative, il s'est hissé sur la première ligne provisoire derrière "Diggia" et Luca Marini.

Dans le run final, Fabio Di Giannantonio a remis ça et a abaissé son propre temps de référence à 1:51,829 min. Son coéquipier Alex Márquez a réalisé le deuxième temps de 1:51, assurant ainsi le doublé Gresini avant que le protégé de VR46, Luca Marini, n'arrache la pole position à la troupe de Faenza.

Derrière les trois pilotes GP22, le leader du championnat Pecco Bagnaia a mené la deuxième ligne devant son rival pour le titre Jorge Martin et son coéquipier de Pramac Johann Zarco. Marc Márquez a une fois de plus fait de Bagnaia son cheval de bataille et a pris la 7e place sur la grille de départ dans le sillage du vent.

Le troisième du championnat du monde Marco Bezzecchi, l'as Yamaha Fabio Quartararo et le vainqueur de Sepang Enea Bastianini, qui avait été gêné par le remplaçant de Rins Iker Lecuona lors d'un tour rapide, avaient déjà été bloqués en Q1.

Résultats MotoGP Q2, Doha (18.11.) :

1. Marini, Ducati, 1:51,762 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,067 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,136

4. Bagnaia, Ducati, + 0,274

5. Martin, Ducati, + 0,296

6. Zarco, Ducati, + 0,339

7. Marc Márquez, Honda, + 0,341

8. Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704

11. Binder, KTM, + 0,967

12. Augusto Fernández, KTM, + 1,022



La suite de la grille de départ :

13. Bezzecchi, Ducati, 1:52,504 min

14. Quartararo, Yamaha, 1:52,524

15. Bastianini, Ducati, 1:52,828

16. Miller, KTM, 1:52,889

17. Oliveira, Aprilia, 1:53,099

18. Morbidelli, Yamaha, 1:53,143

19. Pol Espargaró, KTM, 1:53,362

20. Mir, Honda, 1:53,570

21. Lecuona, Honda, 1:53,838

22e Nakagami, Honda, 1:54,360