GP del Qatar: pole per Luca Marini davanti al duo Gresini

I piloti della Ducati GP22 hanno dominato le qualifiche 2 del GP del Qatar. Pecco Bagnaia si è piazzato al 4° posto sulla griglia di partenza davanti al suo rivale per il titolo Jorge Martin, mentre Marc Márquez è arrivato 7° in scia.

In una qualifica 1 di alto livello, Johann Zarco e Alex Márquez hanno conquistato gli ultimi due biglietti per la Q2, unendosi così alla top 10 del venerdì nella lotta per la pole position - guidata dal pilota RNF-Aprilia Raúl Fernández, che però era caduto nelle FP2 precedenti.

Il pilota Gresini Ducati Fabio Di Giannantonio ha fatto segnare il primo tempo di riferimento nelle Qualifiche 2 con un 1:52.188 - ed è quindi immediatamente sotto il record sul giro di Zarco della Q1, che è stato valido solo per un breve periodo.

Il vicecampione del mondo Jorge Martin ha dovuto interrompere la sua prima caccia al tempo perché aveva raggiunto Aleix Espargaró, ma nel suo secondo tentativo è passato alla prima fila provvisoria dietro a "Diggia" e Luca Marini.

Nell'ultima manche, Fabio Di Giannantonio ha fatto meglio e ha abbassato il suo miglior tempo a 1'51.829. Il suo compagno di squadra Alex Márquez ha fatto segnare il secondo tempo di 1'51s, dando a Gresini una doppietta prima che il pupillo di VR46 Luca Marini strappasse la pole position alla squadra di Faenza.

Dietro ai tre piloti della GP22, il leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia ha guidato la seconda fila davanti al suo rivale Jorge Martin e al suo compagno di squadra Pramac Johann Zarco. Marc Márquez ha scelto ancora una volta Bagnaia come forza trainante e ha corso in sua scia fino al 7° posto in griglia.

Già bloccati in Q1, tra gli altri, il bronzo mondiale Marco Bezzecchi, l'asso della Yamaha Fabio Quartararo e il vincitore di Sepang Enea Bastianini, che ha ostacolato il sostituto di Rins Iker Lecuona in un giro veloce.

Risultati MotoGP Q2, Doha (18.11.):

1° Marini, Ducati, 1:51.762 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, +0,067 sec.

3° Alex Márquez, Ducati, + 0,136

4° Bagnaia, Ducati, + 0,274

5° Martin, Ducati, + 0,296

6° Zarco, Ducati, + 0,339

7° Marc Márquez, Honda, + 0,341

8° Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704

11° Binder, KTM, + 0,967

12° Augusto Fernández, KTM, + 1,022



Il resto della griglia:

13° Bezzecchi, Ducati, 1'52.504 min.

14° Quartararo, Yamaha, 1'52.524

15° Bastianini, Ducati, 1'52.828

16° Miller, KTM, 1'52.889

17° Oliveira, Aprilia, 1'53.099

18° Morbidelli, Yamaha, 1'53.143

19° Pol Espargaró, KTM, 1'53.362

20° Mir, Honda, 1'53.570

21. Lecuona, Honda, 1'53.838

22° Nakagami, Honda, 1'54.360