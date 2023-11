GP do Qatar: Pole para Luca Marini à frente da dupla da Gresini

Os pilotos da Ducati GP22 dominaram a Qualificação 2 do GP do Qatar. Pecco Bagnaia ficou em 4º lugar na grelha, à frente do seu rival pelo título, Jorge Martin, enquanto Marc Márquez ficou em 7º.

Numa Qualificação 1 de alto nível, Johann Zarco e Alex Márquez ficaram com os dois últimos lugares da Q2, juntando-se assim aos 10 primeiros de sexta-feira na luta pela pole position - liderados pelo piloto da RNF-Aprilia Raúl Fernández, que, no entanto, se despistou na FP2 anterior.

O piloto da Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio, estabeleceu o primeiro tempo de referência na Qualificação 2 com 1:52.188 min, ficando assim imediatamente abaixo do recorde de Zarco na Q1, que só foi válido por um curto período de tempo.

O segundo classificado do Campeonato do Mundo, Jorge Martin, teve de abortar a sua primeira perseguição ao tempo porque tinha apanhado Aleix Espargaró, mas na sua segunda tentativa passou para a primeira linha provisória atrás de "Diggia" e Luca Marini.

Na corrida final, Fabio Di Giannantonio fez melhor e baixou o seu melhor tempo para 1m51,829s. O seu companheiro de equipa Alex Márquez fez o segundo tempo em 1m51s, dando à Gresini uma vantagem dupla antes do protegido da VR46, Luca Marini, arrebatar a pole position à equipa de Faenza.

Atrás dos três pilotos da GP22, o líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, liderou a segunda linha, à frente do seu rival Jorge Martin e do seu companheiro de equipa na Pramac, Johann Zarco. Marc Márquez mais uma vez escolheu Bagnaia para ser a sua força motriz e rodou na sua corrente de fuga para o 7º lugar da grelha.

Já presos na Q1 estavam, entre outros, o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo Marco Bezzecchi, o ás da Yamaha Fabio Quartararo e o vencedor de Sepang Enea Bastianini, que teve o substituto de Rins, Iker Lecuona, no seu caminho numa volta rápida.

Resultado MotoGP Q2, Doha (18.11.):

1º Marini, Ducati, 1:51.762 min

2º Di Giannantonio, Ducati, +0,067 s

3º Alex Márquez, Ducati, +0,136

4º Bagnaia, Ducati, + 0,274

5º Martin, Ducati, + 0,296

6º Zarco, Ducati, + 0,339

7º Marc Márquez, Honda, + 0,341

8º Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704

11º Binder, KTM, + 0,967

12º Augusto Fernández, KTM, + 1,022



O resto da grelha:

13º Bezzecchi, Ducati, 1'52.504 min

14º Quartararo, Yamaha, 1m52,524s

15º Bastianini, Ducati, 1m52,828s

16º Miller, KTM, 1'52.889

17º Oliveira, Aprilia, 1'53.099

18º Morbidelli, Yamaha, 1'53.143

19º Pol Espargaró, KTM, 1'53.362

20º Mir, Honda, 1'53.570

21º Lecuona, Honda, 1'53.838

22º Nakagami, Honda, 1'54.360