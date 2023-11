Aleix Espargaró : pénalité de grille et 10.000 euros d'amende

Après les scènes antisportives qui ont eu lieu entre Aleix Espargaró et Franco Morbidelli lors d'une FP2 somme toute anodine, le pilote Aprilia a été sanctionné pour avoir frappé le casque de son collègue du MotoGP.

Aleix Espargaró et Franco Morbidelli se sont accrochés lors de la FP2 du GP du Qatar samedi après-midi, ce qui a donné lieu à une altercation disgracieuse où les émotions ont pris le dessus, notamment chez l'Espagnol de 34 ans : Le pilote officiel Aprilia a donné un coup de poing sur le casque du pilote Yamaha.

Les stewards FIM MotoGP ont enquêté sur l'incident et ont donné un signal : Le "comportement agressif" nuit aux intérêts du sport et a donc été considéré par les gardiens du règlement comme une violation de l'article 3.3.2.2 du règlement du Championnat du monde des Grands Prix de la FIM.

Aleix Espargaró a donc été sanctionné d'une amende de 10.000 euros et sera en outre relégué de six places sur la grille de départ lors de la course du GP sur la distance complète.