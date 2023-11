Aleix Espargaró: Sanção de grelha e multa de 10 000 euros

Depois das cenas anti-desportivas entre Aleix Espargaró e Franco Morbidelli na insignificante FP2, o piloto da Aprilia foi penalizado por ter batido no capacete do seu colega de MotoGP.

Aleix Espargaró e Franco Morbidelli meteram-se no caminho um do outro na FP2 do GP do Qatar, na tarde de sábado, resultando numa desagradável altercação em que as emoções levaram a melhor sobre o espanhol de 34 anos: O piloto da Aprilia bateu no capacete do piloto da Yamaha.

Os comissários da FIM MotoGP investigaram o incidente e fizeram uma declaração: O "comportamento agressivo" foi prejudicial para os interesses do desporto e, por conseguinte, foi considerado pelos responsáveis pelas regras como uma violação do artigo 3.3.2.2 do Regulamento do Campeonato do Mundo de Grandes Prémios da FIM.

Aleix Espargaró foi multado em 10.000 euros e também será afastado seis lugares na grelha de partida para a distância total da corrida de GP.