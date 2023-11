Repsol-Honda s'est également renseigné auprès de Toprak Razgatlioglu

Une semaine après la révélation exclusive de SPEEDWEEK.com selon laquelle Luca Marini prendrait la place de Repsol-Honda (pour deux ans) à la surprise générale et que Fermin Aldeguer, triple vainqueur de la saison Moto2, rejoindrait à 18 ans le team Mooney VR46-Ducati de Valentino Rossi, les confirmations officielles des équipes font toujours défaut.

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le manager de Marini, Francesco Secchiaroli, doit étudier et faire traduire chaque ligne du contrat HRC de 27 pages. Parallèlement, l'équipe Mooney doit se mettre d'accord avec le manager d'Aldeguer, Héctor Faubel, et négocier le transfert avec le propriétaire de l'équipe Speed-up, Luca Boscoscuro.

Et puis, le propriétaire de l'équipe Pramac-Ducati, Paolo Campinoti, s'est apparemment interposé en proposant à Aldeguer un contrat MotoGP et une vraie moto d'usine Desmosedici pour 2025.

Le très talentueux Aldeguer aurait alors pu honorer son contrat Speed-up Moto2. Et Pramac veut rester l'équipe cliente Ducati la plus performante dans la compétition avec Gresini et Mooney VR46...

Et Mooney VR46 aurait dû à nouveau négocier avec Tony Arbolino.

Mais les parties concernées chez Ducati, Mooney et Repsol-Honda sont largement d'accord, l'annonce des deux deals ne serait plus qu'une question d'heures. Le directeur de l'équipe Mooney, Uccio Salucci, avait souhaité que l'annonce soit faite vendredi ici à Doha.

Samedi, le Turc Toprak Razgatlioglu, champion du monde de Superbike sur Yamaha en 2022, a également fait son apparition sur le circuit de Lusail. Interviewé par le journaliste de motogp.com-TV Jack Appleyard, il a déclaré : "J'ai été approché par une équipe MotoGP, mais je suis désormais lié à l'équipe d'usine BMW Superbike pour deux ans, jusqu'à fin 2025. Ensuite, nous pourrons parler de contrats MotoGP".

Toprak Razgatlioglu et son manager Kenan Sofuoglu soutiennent à Doha leur compatriote Deniz Öncü dans la catégorie Moto3.

Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour l'imaginer : L'équipe intéressée par Toprak était Repsol-Honda, ce qui ajoutait une nouvelle vedette à la liste des candidats sollicités.

Auparavant, le HRC avait déjà refusé des pilotes comme Acosta, Viñales, Oliveira, Zarco, Aleix Espargaró et Pol Espargaró.

Résultats MotoGP Q2, Doha (18.11.) :

1. Marini, Ducati, 1:51,762 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,067 sec

3. Alex Márquez, Ducati, + 0,136

4. Bagnaia, Ducati, + 0,274

5. Martin, Ducati, + 0,296

6. Zarco, Ducati, + 0,339

7. Marc Márquez, Honda, + 0,341

8. Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704

11. Binder, KTM, + 0,967

12. Augusto Fernández, KTM, + 1,022



La suite de la grille de départ :

13. Bezzecchi, Ducati, 1:52,504 min

14. Quartararo, Yamaha, 1:52,524

15. Bastianini, Ducati, 1:52,828

16. Miller, KTM, 1:52,889

17. Oliveira, Aprilia, 1:53,099

18. Morbidelli, Yamaha, 1:53,143

19. Pol Espargaró, KTM, 1:53,362

20. Mir, Honda, 1:53,570

21. Lecuona, Honda, 1:53,838

22e Nakagami, Honda, 1:54,360