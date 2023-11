Repsol-Honda si è informata anche con Toprak Razgatlioglu

Repsol-Honda non ha ancora confermato l'ingaggio di Luca Marini.

Anche una settimana dopo la rivelazione esclusiva di SPEEDWEEK.com che Luca Marini prenderà sorprendentemente il posto di Repsol Honda (per due anni) e che il tre volte vincitore della stagione Moto2 Fermin Aldeguer si unirà al team Mooney VR46-Ducati di Valentino Rossi all'età di 18 anni, mancano ancora le conferme ufficiali da parte delle squadre.

I motivi sono diversi. Innanzitutto, il manager di Marini, Francesco Secchiaroli, deve studiare e tradurre ogni riga del contratto HRC di 27 pagine. Allo stesso tempo, il team Mooney deve trovare un accordo con Héctor Faubel, manager di Aldeguer, e negoziare la quota di trasferimento con Luca Boscoscuro, proprietario del team Speed-up.

A quanto pare è intervenuto Paolo Campinoti, proprietario del team Pramac-Ducati, che ha offerto ad Aldeguer un contratto in MotoGP e una vera e propria Desmosedici da lavoro per il 2025.

Il talentuoso Aldeguer avrebbe così potuto rispettare il suo contratto di accelerazione in Moto2. E Pramac vuole rimanere il team clienti Ducati di maggior successo nella competizione con Gresini e Mooney VR46...

E Mooney VR46 avrebbe dovuto negoziare di nuovo con Tony Arbolino.

Ma le parti coinvolte in Ducati, Mooney e Repsol-Honda sono in gran parte d'accordo e si dice che l'annuncio dei due accordi sia solo questione di ore. Il direttore del team Mooney, Uccio Salucci, sperava in un annuncio venerdì qui a Doha.

Anche il turco Toprak Razgatlioglu, campione del mondo Superbike 2022 su Yamaha, si è presentato sabato al Lusail Circuit. In un'intervista con il giornalista di motogp.com TV Jack Appleyard, ha spiegato: "Sono stato contattato da un team di MotoGP, ma ora sono legato al team BMW Superbike factory per due anni fino alla fine del 2025. Dopo di che, potremo parlare di contratti con la MotoGP".

Toprak Razgatlioglu e il suo manager Kenan Sofuoglu sostengono il connazionale Deniz Öncü nella classe Moto3 a Doha.

Non c'è bisogno di essere un profeta per immaginarlo: La squadra interessata a Toprak era la Repsol-Honda, che ha aggiunto un'altra stella di prima grandezza alla lista dei potenziali candidati.

HRC aveva già rifiutato piloti come Acosta, Viñales, Oliveira, Zarco, Aleix Espargaró e Pol Espargaró.

Risultati MotoGP Q2, Doha (18.11.):

1° Marini, Ducati, 1'51.762 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,067 sec.

3° Alex Márquez, Ducati, + 0,136

4° Bagnaia, Ducati, + 0,274

5° Martin, Ducati, + 0,296

6° Zarco, Ducati, + 0,339

7° Marc Márquez, Honda, + 0,341

8° Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704

11° Binder, KTM, + 0,967

12° Augusto Fernández, KTM, + 1,022



Il resto della griglia:

13° Bezzecchi, Ducati, 1'52.504 min.

14° Quartararo, Yamaha, 1'52.524

15° Bastianini, Ducati, 1'52.828

16° Miller, KTM, 1'52.889

17° Oliveira, Aprilia, 1'53.099

18° Morbidelli, Yamaha, 1'53.143

19° Pol Espargaró, KTM, 1'53.362

20° Mir, Honda, 1'53.570

21. Lecuona, Honda, 1'53.838

22° Nakagami, Honda, 1'54.360