A Repsol-Honda também contactou Toprak Razgatlioglu

Mesmo uma semana após a revelação exclusiva da SPEEDWEEK.com de que Luca Marini vai surpreendentemente assumir o lugar da Repsol Honda (por dois anos) e que o três vezes vencedor da temporada de Moto2 Fermin Aldeguer vai juntar-se à equipa Mooney VR46-Ducati de Valentino Rossi aos 18 anos, ainda não há confirmações oficiais das equipas.

Há várias razões para este facto. Em primeiro lugar, o diretor da Marini, Francesco Secchiaroli, tem de estudar e traduzir todas as linhas do contrato de 27 páginas da HRC. Ao mesmo tempo, a equipa Mooney tem de chegar a um acordo com Héctor Faubel, o manager da Aldeguer, e negociar a taxa de transferência com Luca Boscoscuro, proprietário da equipa Speed-up.

E foi então que o proprietário da equipa Pramac-Ducati, Paolo Campinoti, aparentemente interveio, oferecendo a Aldeguer um contrato de MotoGP e uma verdadeira Desmosedici para 2025.

O talentoso Aldeguer teria então podido cumprir o seu contrato de Moto2. E a Pramac quer continuar a ser a equipa cliente da Ducati mais bem sucedida na competição com a Gresini e a Mooney VR46...

E a Mooney VR46 deveria ter voltado a negociar com Tony Arbolino.

Mas as partes envolvidas na Ducati, Mooney e Repsol-Honda estão em grande parte de acordo e diz-se que o anúncio dos dois acordos está apenas a uma questão de horas de distância. O diretor da equipa Mooney, Uccio Salucci, esperava que o anúncio fosse feito na sexta-feira, aqui em Doha.

O turco Toprak Razgatlioglu, Campeão do Mundo de Superbike de 2022 com a Yamaha, também apareceu no Circuito de Lusail no sábado. Numa entrevista ao repórter da motogp.com TV Jack Appleyard, explicou: "Fui abordado por uma equipa de MotoGP, mas estou agora ligado à equipa de fábrica da BMW Superbike por dois anos, até ao final de 2025. Depois disso, podemos falar sobre contratos de MotoGP".

Toprak Razgatlioglu e o seu empresário Kenan Sofuoglu apoiam o seu compatriota Deniz Öncü na classe Moto3 em Doha.

Não é preciso ser um profeta para visualizar isto: A equipa que estava interessada em Toprak era a Repsol-Honda, acrescentando mais uma estrela de topo à lista de potenciais candidatos.

A HRC já tinha recusado pilotos como Acosta, Viñales, Oliveira, Zarco, Aleix Espargaró e Pol Espargaró.

Resultado MotoGP Q2, Doha (18.11.):

1º Marini, Ducati, 1'51.762 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,067 seg

3º Alex Márquez, Ducati, + 0,136

4º Bagnaia, Ducati, + 0,274

5º Martin, Ducati, + 0,296

6º Zarco, Ducati, + 0,339

7º Marc Márquez, Honda, + 0,341

8º Viñales, Aprilia, + 0,413

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,586

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,704

11º Binder, KTM, + 0,967

12º Augusto Fernández, KTM, + 1,022



O resto da grelha:

13º Bezzecchi, Ducati, 1'52.504 min

14º Quartararo, Yamaha, 1m52,524s

15º Bastianini, Ducati, 1m52,828s

16º Miller, KTM, 1'52.889

17º Oliveira, Aprilia, 1'53.099

18º Morbidelli, Yamaha, 1'53.143

19º Pol Espargaró, KTM, 1'53.362

20º Mir, Honda, 1'53.570

21º Lecuona, Honda, 1'53.838

22º Nakagami, Honda, 1'54.360