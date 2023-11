Doha, sprint : Martin s'impose et fait durer le suspense !

Sous les projecteurs du circuit international de Lusail, les pilotes Ducati GP22 se sont montrés en meilleure forme, du moins lors des qualifications : Luca Marini, Fabio Di Giannantonio et Alex Márquez ont formé la première ligne de départ.

En vue de la lutte pour le titre en 2023, l'accent était toutefois mis sur la deuxième ligne : le leader du championnat du monde Pecco Bagnaia s'est élancé de la quatrième place sur la grille de départ, juste à côté de Jorge Martin.

Le challenger du Prima Pramac Racing Team s'est montré déterminé dès le début et a réduit son retard au classement du championnat du monde à sept points grâce à sa huitième victoire au sprint, car Bagnaia n'a pas pu faire mieux que la cinquième place. Il est donc clair que le champion du monde MotoGP 2023 ne sera désigné que lors de la finale à Valence.

Voici comment s'est déroulé le sprint :

Départ : le poleman Marini prend la tête devant Alex Márquez, les rivaux pour le titre se touchent dès le virage 1 - et Martin se place en troisième position devant Bagnaia. "Diggia" est relégué à la septième place dans la phase de départ.



1er tour : Martin commet une erreur et se retrouve derrière Bagnaia et Marc Márquez. Chute de Bastianini, Aleix Espargaró et Oliveira au virage 6, apparemment provoquée par Morbidelli.



2e tour : Martin dépasse Márquez dans le virage 1 et prend Bagnaia pour cible - et passe peu après le leader du championnat du monde, contact compris ! Di Giannantonio passe lui aussi devant le pilote officiel Ducati.



3e tour : Martin comble l'écart avec les leaders Marini et Alex Márquez, Diggia suit également. Bagnaia est à une demi-seconde derrière. Binder envoie Marc Márquez loin dans la lutte pour la 6e place, le pilote Repsol Honda recule à la 9e place.



4e tour : Marini a Alex Márquez accroché à l'arrière, Martin et Diggia sont également à portée de main. Il y a un écart de 0,6 seconde devant Bagnaia et Binder se rapproche derrière.



5e tour : Alex Márquez s'engage en premier dans le virage 1, mais ne parvient pas à tenir la ligne - Marini est à nouveau passé. Martin continue d'attaquer, prend la deuxième place - et la tête sur la ligne de départ ! Les pilotes Gresini se disputent la troisième place, ce qui rapproche un peu Bagnaia.



6e tour : Martin s'éloigne d'une demi-seconde. Di Giannantonio s'empare de la deuxième place de Marini. Bagnaia (5e) se rapproche d'Alex Márquez, mais Viñales et Binder sont à l'affût derrière lui.



7e tour : Diggia se rapproche du leader Martin. Bagnaia perd à nouveau du terrain par rapport à Alex Márquez.



8e tour : Bagnaia doit se méfier de Viñales.



9e tour : Diggia est à deux dixièmes du leader Martin.



10e tour : Le top 2 est très proche, avec derrière un écart de 1,7 sec sur Marini, qui de son côté parvient à maintenir Alex Márquez à distance. Bagnaia reste en 5e position.



Dernier tour : Martin ne laisse aucune chance à Diggia et gagne !

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia

- Oliveira, Aprilia

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1.Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.