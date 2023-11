Doha, sprint: Martin vince e rende tutto emozionante!

Sotto i riflettori del Lusail International Circuit, i piloti della Ducati GP22 erano più in forma, almeno nelle qualifiche: Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Alex Márquez hanno formato la prima fila dello schieramento.

Tuttavia, l'attenzione si è concentrata sulla seconda fila in vista della lotta per il titolo 2023: il leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia è partito dalla quarta posizione in griglia insieme a Jorge Martin.

Lo sfidante del Prima Pramac Racing Team è stato determinato fin dall'inizio e ha ridotto il suo deficit nella classifica del campionato a sette punti con la sua ottava vittoria in volata, mentre Bagnaia non è riuscito ad andare oltre il quinto posto. È ormai chiaro che il Campione del Mondo MotoGP 2023 sarà incoronato solo nella finale di Valencia.

Come si è svolta la volata:

Partenza: Marini, autore della pole, passa in testa davanti ad Alex Márquez, i rivali per il titolo si toccano alla prima curva - e Martin conquista il terzo posto davanti a Bagnaia. "Diggia" passa al 7° posto nella fase di partenza.



Giro 1: Martin commette un errore e cade dietro a Bagnaia e Marc Márquez. Incidente che coinvolge Bastianini, Aleix Espargaró e Oliveira alla curva 6, apparentemente causato da Morbidelli.



Giro 2: Martin passa Márquez alla curva 1 e punta Bagnaia - e poco dopo supera il leader del mondiale con un contatto! Anche Di Giannantonio passa il pilota Ducati.



Giro 3: Martin riduce il distacco da Marini e Alex Márquez, e anche Diggia lo segue. Bagnaia è a poco meno di mezzo secondo. Binder manda largo Marc Márquez nella battaglia per il 6° posto, il pilota Repsol Honda retrocede al 9°.



Giro 4: Marini ha Alex Márquez alle calcagna, anche Martin e Diggia sono a distanza di sicurezza. Bagnaia ha un distacco di 0,6 secondi e Binder si avvicina.



Giro 5: Alex Márquez entra per primo alla curva 1, ma non riesce a tenere la linea - Marini passa di nuovo. Martin continua ad attaccare e conquista il 2° posto e la testa della corsa al traguardo! I piloti Gresini lottano per il 3° posto dietro di lui, avvicinando Bagnaia.



6° giro: Martin guadagna mezzo secondo. Di Giannantonio strappa il 2° posto a Marini. Bagnaia (5°) è vicino ad Alex Márquez, ma Viñales e Binder sono in agguato dietro di lui.



7° giro: Diggia si avvicina al leader Martin. Bagnaia perde nuovamente terreno nei confronti di Alex Márquez.



8° giro: Bagnaia deve fare attenzione a Viñales.



9° giro: Diggia è a due decimi dal leader Martin.



Giro 10: I primi due sono vicini, dietro di loro c'è un distacco di 1,7 secondi da Marini, che a sua volta riesce a tenere a bada Alex Márquez. Bagnaia continua a occupare il 5° posto.



Ultimo giro: Martin non lascia scampo a Diggia e vince!

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, + 35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia

- Oliveira, Aprilia

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1 .Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.