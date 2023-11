Doha, sprint: Martin vence e torna o jogo emocionante!

O ás da Pramac Ducati, Jorge Martin, reduziu a sua diferença para Pecco Bagnaia para sete pontos no sprint do GP do Qatar. É, portanto, claro que a decisão do título de MotoGP foi adiada para a final em Valência.

Sob os holofotes do Circuito Internacional de Lusail, os pilotos da Ducati GP22 estiveram em melhor forma, pelo menos na qualificação: Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Alex Márquez formaram a primeira linha da grelha.

No entanto, as atenções estavam viradas para a segunda linha, tendo em vista a luta pelo título de 2023: o líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, partiu do 4º lugar da grelha ao lado de Jorge Martin.

O concorrente da Prima Pramac Racing Team mostrou-se determinado desde o início e reduziu a sua desvantagem na classificação do campeonato para sete pontos com a sua oitava vitória no sprint, uma vez que Bagnaia não conseguiu terminar acima do quinto lugar. Agora está claro que o Campeão do Mundo de MotoGP de 2023 não será coroado até a final em Valência.

Como foi o sprint:

Largada: O pole-setter Marini assume a liderança à frente de Alex Márquez, os rivais pelo título tocam-se na curva 1 - e Martin assume o terceiro lugar à frente de Bagnaia. "Diggia" é passado para o 7º lugar na fase inicial.



Volta 1: Martin comete um erro e fica atrás de Bagnaia e Marc Márquez. Colisão envolvendo Bastianini, Aleix Espargaró e Oliveira na curva 6, aparentemente causada por Morbidelli.



Volta 2: Martin passa Márquez na Curva 1 e coloca a sua atenção em Bagnaia - e pouco depois passa o líder do Campeonato do Mundo com contacto! Di Giannantonio também passa o piloto da fábrica da Ducati.



Volta 3: Martin reduz a diferença para os líderes Marini e Alex Márquez, Diggia também o segue. Bagnaia está a pouco menos de meio segundo atrás. Binder manda Marc Márquez para longe na luta pelo 6º lugar, o piloto da Repsol Honda cai para 9º.



Volta 4: Marini tem Alex Márquez no seu encalço, Martin e Diggia também estão a curta distância. Há uma diferença de 0,6 segundos na frente de Bagnaia, com Binder a aproximar-se.



Volta 5: Alex Márquez é o primeiro a entrar na curva 1, mas não consegue manter a linha - Marini passa novamente. Martin continua a atacar, fica em 2º lugar e assume a liderança na reta da meta! Os pilotos da Gresini lutam pelo 3º lugar atrás dele, aproximando Bagnaia um pouco mais.



6ª volta: Martin ganha meio segundo de vantagem. Di Giannantonio rouba o 2º lugar a Marini. Bagnaia (5º) está perto de Alex Márquez, mas Viñales e Binder estão à espreita atrás dele.



7ª volta: Diggia aproxima-se do líder Martin. Bagnaia perde novamente para Alex Márquez.



Volta 8: Bagnaia tem de ter cuidado com Viñales.



Volta 9: Diggia está a dois décimos do líder Martin.



Volta 10: Os dois primeiros estão próximos, atrás deles há uma diferença de 1,7 segundos para Marini, que por sua vez consegue manter Alex Márquez à distância. Bagnaia continua em 5º lugar.



Última volta: Martin não deixa hipóteses a Diggia e vence!

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia

- Oliveira, Aprilia

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 das 39 corridas:

1. Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.