Jorge Martín (1º): "Había que apretar, cada punto cuenta"

Jorge Martín seguía luchando visiblemente en Qatar el viernes y terminó quinto por detrás de su rival por el título Pecco Bagnaia en la clasificación del sábado. Sin embargo, en el sprint del Tissot, el piloto madrileño subió la temperatura y se hizo con su octava victoria al sprint con determinación, incluido el contacto físico con su gran rival. Al mismo tiempo, Bagnaia no pudo pasar de la quinta posición, por lo que la estrella del Pramac redujo su desventaja en la clasificación del campeonato a siete puntos.

¿De dónde le vino el vuelco tras la ardua primera jornada en el Circuito Internacional de Lusail? "Bueno, quizá la experiencia que tengo me ayudó un poco. Ya me sentí muy fuerte con el neumático duro trasero en la primera sesión de hoy. Así que estaba bastante seguro de poder ganar", declaró satisfecho el "Martinator" el sábado por la noche. "Una buena sesión de clasificación era importante, y creo que ha sido una buena sesión de clasificación. La salida también fue bien. Después cometí un pequeño error que permitió a Pecco y Marc adelantarme. Pero conseguí mantener la calma y esperar mi momento. Sabía que el desgaste de los neumáticos iba a ser bastante grande, así que intenté gestionarlos y ser rápido, y al final tuve el extra para batirles".

De hecho, el subcampeón del mundo salió mucho mejor en el sprint que en sus infructuosas salidas de entrenamientos. "La verdad es que tenía algunas dudas antes de la carrera porque no empecé bien en todo el fin de semana. Siempre me costaba hacer trompos, así que no sabía qué esperar", admitió. "Luego con esa gran salida no esperaba ser tercero, después cometí el error... También es difícil adelantar después de eso porque la trazada es muy estrecha. Así que hay que arriesgar mucho para adelantar porque sólo hay una trazada buena. Pero he sabido entender bien dónde y cuándo tenía que hacer las maniobras. Sí, quizás he arriesgado un poco para adelantar a Pecco, Alex [Márquez] y Marini. Pero creo que fui bastante inteligente e intenté leer la situación. Y creo que era más arriesgado apretar al final para batir a Diggia que adelantar a los demás".

El primer momento peliagudo llegó en la curva de salida, cuando Martin y Bagnaia se tocaron. Hubo un segundo contacto en la segunda vuelta. "La salida siempre es un gran riesgo. Pero vi que llegaría a la primera curva por delante de Pecco", dijo el español de 25 años, manteniendo la calma. "Fue como la última curva de la penúltima vuelta en Tailandia: yo iba por el interior, así que él no pudo hacer nada. Y en cuanto a la otra maniobra, es un sitio difícil para adelantar, pero vi que yo tenía más velocidad. Así que tuve que intentarlo. No creo que fuera arriesgado. Vale, quizá en la situación en la que él cierra la trazada, pero no creo que fuera una maniobra loca. Como he dicho, el riesgo era mayor al final, cuando Diggia ha llegado muy fuerte. He apretado al máximo en la última vuelta. Pero tenía que hacerlo, porque cada punto cuenta. Creo que fue una buena decisión apretar fuerte hoy, y ganar".

Sólo siete puntos separan a Martin del liderato del Campeonato del Mundo antes de la carrera principal iluminada. "El objetivo es recuperar puntos, y hoy lo hemos conseguido, así que estoy contento. Creo que mañana es un día importante para todos, para Pecco y para mí. Dependiendo de cómo vayan las cosas mañana, será una historia diferente en Valencia. Espero que podamos sumar algunos puntos más. Aunque sólo sea uno, será crucial estar cerca en Valencia. Creo que ahora mismo estamos en una buena posición. Hoy he estado fuerte y mañana puedo hacerlo", ha dicho confiado el Campeón del Mundo de Moto3 2018.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.