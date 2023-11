Jorge Martin (1er) : "Il fallait pousser, chaque point compte".

Vendredi, Jorge Martin a eu beaucoup de mal à se qualifier au Qatar. Samedi, il a terminé cinquième derrière son rival pour le titre, Pecco Bagnaia. Mais lors du sprint Tissot, le Madrilène s'est mis à courir vers sa huitième victoire au sprint, avec une détermination sans faille et un contact physique avec son grand rival. Comme Bagnaia n'a pas pu faire mieux que la cinquième place, la star de Pramac a réduit son retard au classement du championnat du monde à sept points.

D'où vient ce revirement après une première journée laborieuse sur le circuit international de Lusail ? "Eh bien, peut-être que l'expérience que j'ai m'a un peu aidé. Dès la première séance d'aujourd'hui, je me suis senti super fort avec le pneu arrière dur. J'étais donc plutôt confiant de pouvoir gagner", décrivait le "martinator" samedi soir, satisfait. "Une bonne qualification était importante - et je pense que c'était une bonne qualification. Le départ s'est alors bien passé. J'ai ensuite commis une petite erreur qui a permis à Pecco et Marc de me dépasser. Mais j'ai réussi à rester calme et à attendre mon heure. Je savais que l'usure des pneus serait assez importante, alors j'ai essayé de gérer les pneus et d'être rapide - et à la fin, j'ai eu le supplément pour les battre".

En fait, le deuxième du championnat du monde s'en est nettement mieux sorti au sprint que lors de ses départs ratés en practice. "Il est certain que j'avais quelques doutes avant la course parce que je n'ai pas réussi à prendre un bon départ durant tout le week-end. J'ai toujours été confronté au spinning et je ne savais donc pas à quoi m'attendre", a-t-il reconnu. "Avec ce grand départ, je ne m'attendais pas à être troisième, puis j'ai encore fait l'erreur... C'est aussi difficile de doubler ensuite, car la ligne est très étroite. Il faut donc prendre beaucoup de risques pour dépasser, car il n'y a qu'une seule bonne ligne. Mais j'ai bien compris où et quand je devais placer les manœuvres. Oui, j'ai peut-être pris un peu de risques pour dépasser Pecco, Alex [Márquez] et Marini. Mais je pense que j'ai été assez intelligent et que j'ai essayé de lire la situation. Et je pense qu'il était plus risqué de pousser à la fin pour battre Diggia que de dépasser les autres gars".

Un premier moment de poil à gratter a eu lieu dès le virage de départ, lorsque Martin et Bagnaia se sont touchés. Un deuxième contact a eu lieu dans le deuxième tour. "Le départ représente toujours un grand risque. Mais j'ai vu que j'arriverais au premier virage avant Pecco", a déclaré l'Espagnol de 25 ans avec une grande sérénité. "C'était comme dans le dernier virage de l'avant-dernier tour en Thaïlande : j'étais à l'intérieur, donc il ne pouvait rien faire. Quant à l'autre manœuvre - c'est un endroit difficile pour doubler, mais j'ai vu que j'avais plus de vitesse. Je devais donc essayer. Je ne pense pas que c'était risqué. Ok peut-être dans la situation où il ferme la ligne, mais je ne pense pas que c'était une manœuvre folle. Comme je l'ai dit, le risque était plus grand à la fin, quand Diggia est arrivé en trombe, super fort. Dans le dernier tour, j'ai poussé fort. Mais je devais le faire, car chaque point compte. Je pense que c'était une bonne décision de pousser aujourd'hui - et de gagner".

Seuls sept points séparent encore Martin de la tête du championnat du monde avant la course principale sous les projecteurs. "L'objectif est certainement de rattraper des points - et nous l'avons fait aujourd'hui, donc je suis heureux. Nous devons aussi le faire demain, je pense que demain est un jour important pour nous tous - pour Pecco et pour moi. En fonction de ce qui se passera demain, ce sera une autre histoire à Valence. J'espère que nous pourrons gagner quelques points supplémentaires. Même si ce n'est qu'un seul, ce sera décisif pour être proche à Valence. Je pense que nous sommes en bonne position pour le moment. J'ai été fort aujourd'hui et je peux y arriver demain", a déclaré le champion du monde Moto3 2018, confiant.

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 36 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 417 points. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 638 points (champion du monde). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 610 points. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.