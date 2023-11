Jorge Martin (1°): "Ho dovuto spingere, ogni punto è importante".

Come annunciato, l'asso della Pramac Ducati Jorge Martin ha rischiato sotto i riflettori di Doha ed è stato premiato con una vittoria in volata. Si vede in una buona posizione nella lotta per il titolo della MotoGP.

Jorge Martin era ancora visibilmente in difficoltà in Qatar venerdì e nelle qualifiche di sabato è arrivato quinto dietro al suo rivale per il titolo Pecco Bagnaia. Nella volata Tissot, tuttavia, il corridore madrileno ha alzato il tiro e ha conquistato la sua ottava vittoria in volata con determinazione, anche con un contatto fisico con il suo grande rivale. Allo stesso tempo, Bagnaia non è riuscito ad andare oltre il quinto posto, per cui la stella della Pramac ha ridotto il suo deficit in classifica a sette punti.

Da dove nasce la svolta dopo la difficile prima giornata sul Circuito Internazionale di Lusail? "Beh, forse l'esperienza che ho mi ha aiutato un po'. Già nella prima sessione di oggi mi sentivo molto forte con la gomma posteriore dura. Quindi ero abbastanza fiducioso di poter vincere", ha dichiarato soddisfatto il "Martinatore" sabato sera. "Una buona sessione di qualifiche era importante e penso che sia stata una buona sessione di qualifiche. Anche la partenza è andata bene. Poi ho commesso un piccolo errore che ha permesso a Pecco e Marc di superarmi. Ma sono riuscito a mantenere la calma e ad aspettare il mio momento. Sapevo che l'usura degli pneumatici sarebbe stata notevole, quindi ho cercato di gestire le gomme e di essere veloce - e alla fine ho avuto la possibilità di batterli".

In effetti, il vicecampione del mondo si è comportato molto meglio in volata che nelle sue infruttuose partenze in prova. "Prima della gara avevo sicuramente qualche dubbio, perché non sono partito bene per tutto il weekend. Avevo sempre problemi di testacoda, quindi non sapevo cosa aspettarmi", ha ammesso. "Poi, con quella grande partenza, non mi aspettavo di essere terzo, dopo di che ho commesso l'errore... È anche difficile sorpassare dopo, perché la linea è molto stretta. Bisogna prendere molti rischi per sorpassare perché c'è solo una linea buona. Ma sono riuscito a capire bene dove e quando dovevo fare le manovre. Sì, forse ho rischiato un po' per superare Pecco, Alex [Márquez] e Marini. Ma credo di essere stato abbastanza intelligente e di aver cercato di leggere la situazione. E credo che fosse più rischioso spingere alla fine per battere Diggia piuttosto che sorpassare gli altri".

Il primo momento difficile si è verificato alla curva di partenza, quando Martin e Bagnaia si sono toccati. C'è stato un secondo contatto al secondo giro. "La partenza è sempre un grosso rischio. Ma ho visto che sarei arrivato alla prima curva davanti a Pecco", ha detto il 25enne spagnolo, mantenendo la calma. "È stato come l'ultima curva del penultimo giro in Thailandia: ero all'interno e lui non poteva fare nulla. E per quanto riguarda l'altra manovra, è un punto difficile da superare, ma ho visto che avevo più velocità. Quindi ho dovuto provarci. Non credo che sia stato rischioso. Ok, forse nella situazione in cui lui chiude la linea, ma non credo che sia stata una manovra folle. Come ho detto, il rischio era maggiore alla fine, quando Diggia è arrivato fortissimo. Ho spinto molto nell'ultimo giro. Ma dovevo farlo, perché ogni punto conta. Penso che sia stata una buona decisione spingere al massimo oggi - e vincere".

Solo sette punti separano Martin dalla testa del campionato mondiale prima della gara principale illuminata. "L'obiettivo è sicuramente quello di recuperare punti e oggi ci siamo riusciti, quindi sono contento. Dobbiamo farlo anche domani, credo che sia una giornata importante per tutti noi, per Pecco e per me. A seconda di come andranno le cose domani, a Valencia sarà una storia diversa. Speriamo di poter recuperare qualche altro punto. Anche se si tratta di uno solo, sarà fondamentale essere vicini a Valencia. Penso che al momento siamo in una buona posizione. Oggi sono stato forte e posso farlo anche domani", ha dichiarato fiducioso il campione del mondo 2018 della Moto3.

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, + 19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 36 gare su 39:

1° Bagnaia, 417 punti. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Bagnaia, Aprilia, 1º giro non effettuato. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 638 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 610 punti. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.