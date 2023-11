Jorge Martin (1.º): "Tinha de fazer força, todos os pontos contam"

Jorge Martin ainda estava a lutar visivelmente no Qatar na sexta-feira e terminou em quinto lugar atrás do seu rival pelo título, Pecco Bagnaia, na qualificação de sábado. No sprint da Tissot, no entanto, o piloto de Madrid aumentou o ritmo e conquistou a sua oitava vitória no sprint com determinação - incluindo o contacto físico com o seu grande rival. Ao mesmo tempo, Bagnaia não conseguiu terminar além do quinto lugar, pelo que a estrela da Pramac reduziu a sua desvantagem na classificação do campeonato para sete pontos.

De onde veio a reviravolta após o árduo primeiro dia no Circuito Internacional de Lusail? "Bem, talvez a experiência que tenho me tenha ajudado um pouco. Já me tinha sentido muito forte com o pneu traseiro duro na primeira sessão de hoje. Por isso, estava bastante confiante de que podia ganhar", disse o "Martinator" com satisfação no sábado à noite. "Uma boa sessão de qualificação era importante - e penso que foi uma boa sessão de qualificação. O arranque também correu bem. Depois disso, cometi um pequeno erro, que permitiu que o Pecco e o Marc me ultrapassassem. Mas consegui manter-me calmo e esperar pelo meu momento. Sabia que o desgaste dos pneus seria bastante grande, por isso tentei gerir os pneus e ser rápido - e no final tive o extra para os ultrapassar."

De facto, o vice-campeão do mundo saiu-se muito melhor no sprint do que nos seus treinos sem sucesso. "Tive algumas dúvidas antes da corrida porque não tive um bom arranque durante todo o fim de semana. Estava sempre a ter problemas com os piões, por isso não sabia o que esperar", admitiu. "Depois, com aquele arranque fantástico, não esperava ser terceiro e, a seguir, cometi o erro... Também é difícil ultrapassar depois disso, porque a linha é muito apertada. Por isso, é preciso correr muitos riscos para ultrapassar, porque só há uma linha boa. Mas eu consegui perceber bem onde e quando tinha de fazer as manobras. Sim, talvez tenha arriscado um pouco para ultrapassar o Pecco, o Alex [Márquez] e o Marini. Mas acho que fui bastante inteligente e tentei ler a situação. E acho que era mais arriscado forçar no final para bater Diggia do que ultrapassar os outros."

O primeiro momento complicado ocorreu na curva de partida, quando Martin e Bagnaia se tocaram. Houve um segundo contacto na segunda volta. "A partida é sempre um grande risco. Mas vi que ia entrar na primeira curva à frente do Pecco", disse o espanhol de 25 anos, mantendo a calma. "Era como a última curva da penúltima volta na Tailândia: eu estava por dentro, então ele não podia fazer nada. E quanto à outra manobra - é um sítio difícil de ultrapassar, mas eu vi que tinha mais velocidade. Por isso, tive de tentar. Não acho que tenha sido arriscado. Está bem, talvez na situação em que ele fecha a linha, mas não acho que tenha sido uma manobra louca. Como disse, o risco era maior no final, quando o Diggia entrou muito forte. Na última volta, esforcei-me muito. Mas tinha de o fazer, porque todos os pontos contam. Acho que foi uma boa decisão esforçar-me muito hoje - e ganhar."

Apenas sete pontos separam Martin da liderança do campeonato do mundo antes da corrida principal iluminada. "O objetivo é, sem dúvida, ganhar pontos - e fizemo-lo hoje, por isso estou contente. Temos de o fazer amanhã também, penso que amanhã é um dia importante para todos nós - para o Pecco e para mim. Dependendo de como as coisas correrem amanhã, será uma história diferente em Valência. Espero que consigamos ganhar mais alguns pontos. Mesmo que seja apenas um, será crucial estar perto em Valência. Penso que estamos numa boa posição neste momento. Estive forte hoje e posso fazer o mesmo amanhã," disse o Campeão do Mundo de Moto3 de 2018 com confiança.

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, + 19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 36 de 39 corridas:

1º Bagnaia, 417 pontos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 638 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 610 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.