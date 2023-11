Marc Márquez (11º): "Binder me ha arruinado la carrera"

Marc Márquez ha terminado el sprint de 11 vueltas en el Circuito Internacional de Lusail en undécima posición. El piloto oficial de Repsol Honda perdió 9.596 segundos con el ganador Jorge Martín y no sumó puntos, ya que sólo los nueve primeros serán recompensados el sábado. "Ha sido un buen día, porque hemos sido más rápidos de lo esperado en la calificación. Y en el sprint estuvimos bien al principio, pero está claro que nos cuesta cuando tenemos que luchar contra los rivales porque nos falta velocidad punta. Realmente no tuve muchas oportunidades de contraatacar. Entonces Binder me adelantó sin concesiones y perdí muchas posiciones. Más tarde, tuve un incidente de carrera con otro piloto. Pero aparte de eso, ha sido una buena carrera".

"Estuve detrás de Zarco durante mucho tiempo en la primera mitad de la carrera y podría haber ido un poco más rápido que él. Luego he querido forzar porque sabía que podía marcar un mejor tiempo que él. La mayoría de los pilotos están en plena forma porque hemos rodado mucho en moto en las últimas semanas. Nos sentimos en forma".

¿Qué pasó exactamente durante la maniobra de adelantamiento de Brad Binder? Márquez: "Parecía muy duro y estaba definitivamente al límite. Pero fue un incidente de carrera. Y hay que tener en cuenta que estamos en Qatar y aquí sólo tenemos una línea de carrera estrecha y limpia. Si te sales de la línea limpia, no puedes frenar tan tarde, y tocarás a otros pilotos. Sí, hubo un incidente con Brad que destrozó mi carrera al sprint. Pero no le guardo rencor, porque cuando cometí el error en la curva 1 al final y me fui largo, lo que permitió a Fabio Quartararo alcanzarme, adelanté a Raúl Fernández. Y he cometido el mismo error que Binder. Me patinó la rueda delantera y por eso golpeé a Rául. El circuito de Losail es una pista en la que adelantar es muy difícil si no tienes velocidad".

En el test de febrero en Sepang, Marc Márquez había supuesto que la Honda RC213V tenía potencia suficiente, pero que no se podía poner en pista por falta de tracción.

Márquez: "Cuando hice este comentario en Sepang, usábamos alerones muy pequeños. Ahora tenemos alerones más voluminosos, lo que significa que tenemos menos velocidad punta. Por supuesto, necesitas más potencia del motor cuando utilizas la aerodinámica más grande. Como piloto, hago todo lo que puedo en la pista para dar lo mejor de mí, aunque dentro de una semana me cambie de marca. Sigo esforzándome por dar a Honda los comentarios más útiles. Les aconsejo y sugiero qué dirección deben tomar en el futuro. Hoy les he dejado muy claro: '¡Sin velocidad punta, no se puede luchar por el título en ningún campeonato! Porque hoy he perdido una posición en cada recta. Esto hace que las carreras sean extremadamente difíciles. Tienen mucho trabajo por hacer; lo saben. Creo que pueden hacer este trabajo en el futuro".

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, +12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, +19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP después de 36 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 417 puntos. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 638 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 610 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.